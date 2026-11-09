CaixaBank, minuti di cortesia e colazione sono tempo di lavoro

Il Tribunal Supremo spagnolo ha stabilito con una sentenza che, per una parte dei dipendenti di CaixaBank, i 15 minuti di cortesia e il tempo dedicato alla pausa colazione vanno considerati a tutti gli effetti tempo di lavoro. I minuti di cortesia sono il margine concesso per timbrare dopo l’inizio del turno. In pratica quei minuti devono essere conteggiati come lavoro effettivo e non come un’assenza da giustificare. Non si tratta però di una novità piovuta dal cielo, perché il principio era già stato concordato all’interno dell’azienda e la sua applicazione cambia a seconda degli accordi e delle categorie di personale coinvolte.

La vicenda affonda le radici in un accordo del 1991, con cui erano stati fissati i margini di ingresso e il tempo riservato alla colazione per diversi gruppi di lavoratori. Il nodo è venuto al pettine quando la banca ha introdotto un sistema di registrazione dell’orario. Da lì è nata la polemica sulla sua applicazione, con i sindacati che hanno contestato le modalità adottate perché a loro avviso finivano per non rispettare quei diritti.

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Il meccanismo della timbratura consente di registrare con precisione il momento dell’entrata e quello dell’uscita. Eppure il semplice cartellino non racconta tutta la storia, visto che vanno considerati anche gli accordi eventualmente in vigore. Nel caso di CaixaBank l’ora segnata all’ingresso potrebbe quindi non coincidere con quella effettivamente utilizzata per calcolare la giornata lavorativa.

CaixaBank: il margine di ingresso e la pausa per la colazione

Per il gruppo di dipendenti con orario rigido, cioè quelli coperti dall’intesa, timbrare entro 15 minuti dall’inizio del turno equivale ad aver timbrato all’ora pattuita. Quei minuti di cortesia rientrano così nel tempo di lavoro a pieno titolo. La sentenza lascia però fuori una parte del personale. Sono esclusi infatti i lavoratori con la categoria di capo o assimilata, insieme a chi ricopre un incarico pur avendo una categoria diversa da quella di capo.

Sul fronte della colazione il Tribunal Supremo ha confermato il riconoscimento della pausa come tempo di lavoro, negli stessi termini in cui era già prevista per i vari gruppi. Per alcuni dipendenti, ad esempio, i primi 20 minuti della pausa colazione non venivano considerati un’assenza. Significa che quel tempo verrà contabilizzato come lavorato e non dovrà essere recuperato in un secondo momento.

Il punto centrale è proprio questo. Quando un’azienda adotta un sistema di registrazione dell’orario deve rispettare le condizioni già esistenti. Lo strumento non può diventare un modo per cancellare diritti acquisiti in materia di orario e riposi.

Cosa prevede la normativa spagnola

Lo Statuto dei Lavoratori spagnolo tiene distinti il diritto al riposo e il tempo di lavoro vero e proprio. L’articolo 34.4 stabilisce che il riposo viene considerato tempo di lavoro nei casi in cui lo preveda il contratto collettivo oppure il contratto individuale. Tutto dipende quindi da ciò che è stato messo nero su bianco tra le parti.

Ecco perché la sentenza non autorizza chiunque ad arrivare con un quarto d’ora di ritardo, e nemmeno trasforma ogni pausa colazione in tempo retribuito come lavoro. Bisogna verificare caso per caso quali condizioni si applicano a ciascun lavoratore, partendo dagli accordi che regolano la sua posizione.

Fonte: TecnoAndroid