Codice della Strada, dal 2028 addio a questi documenti in auto

Con il nuovo Codice della Strada è destinato a cambiare un gesto che molti automobilisti ripetono quasi senza pensarci, cioè controllare portafoglio e cassetto portaoggetti prima di mettersi al volante. Dal 2028 non sarà più obbligatorio esibire i documenti a bordo durante i controlli stradali, a patto che le forze dell’ordine possano verificarne esistenza e validità consultando direttamente gli archivi pubblici. Oggi invece per essere in regola servono sempre patente di guida, carta di circolazione e certificato di assicurazione. L’entrata in vigore della riforma è fissata al 1° gennaio 2028, con un possibile slittamento al 1° aprile 2028 se dovessero rendersi necessari almeno centottanta giorni dall’emanazione del regolamento attuativo. La bozza ha ottenuto il via libera del Consiglio dei Ministri lo scorso 13 ottobre.

La nuova disciplina interviene sull’applicazione dell’articolo 180. Attualmente chi viene fermato senza documenti rischia una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. Se poi l’automobilista, invitato dall’agente a presentarsi in un ufficio di polizia per mostrare quanto dimenticato, non si fa vivo senza un giustificato motivo, scatta una multa aggiuntiva da 430 a 1.731 euro. Con la verifica telematica in tempo reale spariranno sia la contestazione sul posto sia l’obbligo di recarsi in ufficio. Resta ovviamente ferma la necessità di possedere tutti i requisiti per guidare.

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Come funzionano le verifiche nelle banche dati

Alla base della riforma c’è un principio piuttosto semplice. Il cittadino non deve dimostrare ciò che la Pubblica Amministrazione può già vedere nei propri sistemi informatici. Gli agenti potranno quindi interrogare in tempo reale tre archivi nazionali gestiti dalla Motorizzazione civile. Il primo è l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nota come ANAG, che registra dati anagrafici, categorie e validità delle patenti. Poi c’è l’archivio nazionale dei veicoli, l’ANV, che raccoglie dati tecnici e immatricolazioni dei mezzi. Infine la banca dati delle coperture assicurative obbligatorie certifica che la polizza RCA sia attiva e regolare.

Se le informazioni risultano accessibili e conformi, il conducente viene esonerato dal mostrare qualsiasi carta. Esiste però una condizione tecnica vincolante. Qualora durante un controllo o il rilievo di un incidente il collegamento agli archivi non fosse possibile per problemi di rete, l’obbligo di esibizione tornerebbe applicabile, oppure scatterebbe l’invito a presentare i documenti in un secondo momento. Per questo continuare a portarli con sé, in versione cartacea o in formato digitale sullo smartphone tramite app IO, rimane una precauzione consigliata.

Le eccezioni tra noleggio, foglio rosa e targhe estere

La dematerializzazione non vale per tutti allo stesso modo. Chi guida un’auto a noleggio dovrà continuare a tenere a bordo il contratto di locazione con data certa, perché non esiste un registro pubblico consultabile dalle autorità. Cambia invece la gestione della carta di circolazione per le vetture a noleggio senza conducente, che dal 2028 non sarà più richiesta nemmeno in copia autenticata, sempre che i dati siano disponibili negli archivi pubblici.

Novità anche per chi sta conseguendo la patente B. L’allievo non dovrà più portare con sé il foglio rosa cartaceo, visto che l’autorizzazione è verificabile nell’anagrafe telematica, ma dovrà comunque avere un documento personale di riconoscimento. L’accompagnatore privato seduto al suo fianco dovrà invece avere la patente di guida, anche in formato digitale tramite app IO. Per gli istruttori professionali di autoscuola resta l’obbligo di esibire l’attestato di qualifica professionale. Le stesse regole varranno per la guida accompagnata a 17 anni dei minori titolari di patente A1 o B1. L’autorizzazione non andrà mostrata se accessibile online, mentre l’accompagnatore designato, fino a un massimo di tre persone, dovrà avere con sé la patente B o superiore.

Regole rigorose continueranno infine a riguardare i residenti in Italia che utilizzano veicoli con targa straniera intestati a terzi. Per un uso prolungato oltre i 30 giorni nell’anno solare resta l’obbligo di iscrizione al REVE, il Registro dei veicoli esteri. Una volta registrata la vettura non servirà conservare la ricevuta a bordo, dato che è verificabile al PRA, ma andrà custodita la carta di circolazione estera. Dal 2028 per questi mezzi non opererà più la Convenzione di Madrid sulla presunzione di copertura estera, quindi occorrerà stipulare con una compagnia abilitata una polizza conforme alle norme italiane, la cui regolarità sarà controllabile nelle banche dati.

Fonte: TecnoAndroid