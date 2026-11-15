Geely EX5 potrebbe nascere a Valencia nella fabbrica Ford

Geely si prepara a costruire automobili in Europa e lo farà grazie a una joint venture con Ford. La prima fabbrica coinvolta nel progetto sarà quella di Valencia, in Spagna, come ha indicato un manager del gruppo cinese. Il modello destinato ad aprire la produzione dovrebbe essere Geely EX5, un SUV compatto elettrico che gli automobilisti europei possono già acquistare ma che oggi arriva direttamente dalla Cina dopo un lungo viaggio.

Il momento scelto non è casuale. Si sta infatti avvicinando la soglia di una quota europea che fissa un tetto ai volumi di veicoli elettrici importabili dalla Cina senza pagare dazi aggiuntivi. Produrre sul posto, al fianco di un marchio storico come Ford, permette al costruttore cinese di continuare a espandersi nel Vecchio Continente scavalcando di fatto quel limite. Per Geely si tratta quindi di una scelta che va ben oltre la semplice logistica.

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L’accordo con Ford e il ruolo di Volvo

Lo stabilimento spagnolo individuato per l’operazione è di proprietà di Ford, che lo sfrutta per i propri modelli destinati all’Europa. L’intesa prevede che la stessa linea accolga anche l’assemblaggio di Geely EX5, finora realizzata esclusivamente in Cina e poi spedita via nave verso i mercati europei. Parliamo di un cambio di passo notevole per un’auto che fino a oggi ha dovuto attraversare mezzo mondo prima di raggiungere i clienti.

Non si tratta comunque del primo passo in questa direzione. Volvo produrrà vetture del marchio in Europa a partire dal 2028, con un altro accordo che punta a ridurre la dipendenza dalle importazioni dirette dalla Cina. Geely controlla Volvo e può quindi contare su una rete industriale europea già consolidata, alla quale ora si aggiunge il rapporto con Ford. Due partner diversi, insomma, con lo stesso obiettivo di avvicinare la produzione al mercato di destinazione.

Perché la quota europea pesa così tanto

L’Unione Europea ha introdotto limiti quantitativi all’importazione di veicoli elettrici dalla Cina. Lo scopo è proteggere l’industria automobilistica del continente dalla concorrenza dei costruttori cinesi, capaci di proporre prezzi più bassi. Una volta superata quella soglia le auto importate rischiano dazi più elevati, che finirebbero per gonfiare il prezzo finale pagato da chi compra.

Ecco perché la produzione europea diventa una carta così importante. Assemblare le vetture in Spagna consente a Geely di restare competitiva sui listini anche quando la quota sarà esaurita, mantenendo intatto l’accesso al mercato continentale. Il marchio, del resto, ha già mostrato una crescita rapida fuori dai confini cinesi, con un inizio 2026 da record per Geely Auto sui mercati esteri. Geely EX5 in particolare ha superato il milione di unità vendute in appena due anni, un risultato che spiega bene l’interesse a costruirla più vicino agli acquirenti europei.

La strategia industriale del gruppo

L’espansione produttiva in Europa si affianca ad altre iniziative portate avanti dal gruppo nel continente, tra cui un nuovo centro tecnologico per auto e software dedicato allo sviluppo locale. Geely ha più volte rivendicato un posizionamento diverso rispetto ad altri costruttori cinesi, puntando su una clientela attratta dal prodotto più che dal semplice prezzo. Una linea che la fabbrica spagnola e il legame con Ford contribuiscono a rafforzare sul piano industriale.

Sul fronte operativo mancano però ancora alcuni tasselli. Non sono stati comunicati i tempi esatti di avvio della produzione a Valencia né i volumi previsti per Geely EX5 assemblata in Europa. Il marchio non ha ancora indicato una data ufficiale di partenza per la linea condivisa con Ford.

Fonte: TecnoAndroid