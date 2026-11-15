Smart TV Samsung OLED S92H da 77 pollici scende a 1999€ su Amazon

Un TV OLED da 77 pollici che scende sotto la soglia dei 2000€ non si trova tutti i giorni, specie quando appartiene all’ultima generazione di casa Samsung. È proprio il caso di Samsung QE77S92HATXZT, oggi proposto su Amazon a 1999€ al posto dei 3499€ di listino, con un taglio di ben 1500€ arrivato dopo una discesa graduale del prezzo. Parliamo del modello che occupa il gradino più alto della gamma OLED 2026 del produttore, spinto dal processore NQ4 AI Gen3 e rifinito con il design LaserSlim.

Un televisore di questa fascia, con una diagonale così generosa, raramente si avvicina a cifre del genere. E il Samsung QE77S92HATXZT ha parecchio da offrire su più fronti, dalla qualità delle immagini al gioco fino all’audio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il processore NQ4 AI Gen3 e un pannello che arriva a 165 Hz

A gestire tutto c’è il nuovo processore NQ4 AI Gen3, che sfrutta 128 reti neurali per ottimizzare in tempo reale sia la resa video sia quella sonora. Il pannello OLED 4K misura 77 pollici e lavora a una risoluzione di 3840 x 2160 con refresh rate di 165 Hz in VRR (100 Hz nativi). Un valore che pochi rivali riescono a eguagliare su schermi di queste dimensioni. Il trattamento Anti Reflection Glare Free e il sistema Real Depth Enhancer garantiscono neri profondi e angoli di visione ampi, cioè le qualità tipiche della tecnologia OLED portate al livello più alto.

Fra le funzioni più interessanti spicca il Vision AI Companion, un assistente visivo integrato in grado di rispondere direttamente alle domande su ciò che appare sullo schermo. Per la gamma 2026 si tratta di una novità assoluta. Non mancano poi il supporto completo a HDR10+, il Filmmaker Mode e il Color Booster Pro, pensato per mantenere una resa cromatica fedele in qualsiasi condizione di visione.

Gaming, audio e connettività

Chi usa il televisore anche per il gaming trova in questo modello una vera macchina da guerra. C’è l’Auto Game Mode (ALLM) affiancato dal VRR, a cui si aggiunge la compatibilità con FreeSync Premium Pro e G SYNC. Completano la dotazione la Game Bar con Mini Map Zoom, l’Ultimate Gaming Pack e il Gaming Hub integrato, così da avere a portata di mano strumenti e impostazioni dedicate senza passare da un menu all’altro.

Il comparto sonoro non resta indietro. Il supporto al Dolby Atmos lavora insieme alla tecnologia Object Tracking Sound, che fa seguire al suono il movimento di ciò che accade sullo schermo, mentre l’Active Voice Amplifier Pro alza automaticamente il volume dei dialoghi. Sul piano estetico il design LaserSlim con cornice praticamente assente (Bezelless) e la colorazione Graphite Black danno al pannello un aspetto raffinato. Per la connettività il televisore offre WiFi 6E e Bluetooth 5.3, che assicurano compatibilità con i dispositivi più recenti, e include anche Alexa integrata.

Uno sconto del 43% che porta il prezzo a 1999€

Dopo un calo progressivo rispetto al listino, Samsung QE77S92HATXZT è ora disponibile su Amazon a 1999€ contro i 3499€ del prezzo originale. Lo sconto è del 43% e si traduce in un risparmio di 1500€ tondi. Per un OLED di questa diagonale con processore di ultima generazione si tratta di una cifra decisamente competitiva rispetto a quanto osservato nei mesi precedenti.

Al momento la disponibilità del TV OLED da 77 pollici risulta confermata su Amazon, dove il modello S92H Vision AI Smart TV viene venduto a 1999€ invece di 3499€.

Fonte: TecnoAndroid