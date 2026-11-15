Meta cambia guida alle infrastrutture: arriva Dave Brown da AWS

Ai piani alti di Meta si prepara un cambio che pesa parecchio, perché a lasciare sarà Santosh Janardhan, uno dei dirigenti che più hanno contribuito alla crescita dell’infrastruttura tecnologica del gruppo. Responsabile delle infrastrutture e codirettore dell’ingegneria, Janardhan abbandonerà l’incarico e uscirà dall’azienda nei primi mesi del 2027. Al suo posto arriverà Dave Brown, manager proveniente da Amazon Web Services, la divisione cloud del colosso di Seattle. Non si tratta quindi di uno dei tanti movimenti interni che ogni grande società vive con una certa regolarità. Qui si parla di una figura di primo livello, una di quelle che di solito restano lontane dai riflettori ma che tengono in piedi tutto il resto. E il fatto che il sostituto arrivi direttamente da un’altra big tech dice molto sul tipo di competenze che Meta sta cercando in questa fase.

La storia di Janardhan con l’azienda comincia nel 2009, quando Facebook era ancora lontana dalle dimensioni che conosciamo oggi. Il social network stava crescendo ma non aveva ancora assunto la forma di un gruppo capace di raccogliere sotto lo stesso tetto più piattaforme usate in tutto il mondo. In questo lungo arco di tempo il dirigente ha seguito da vicino lo sviluppo delle infrastrutture necessarie a sostenere servizi utilizzati da miliardi di persone.

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Il suo lavoro ha riguardato in particolare la crescita della capacità di calcolo e dei data center della società. Un ambito poco visibile per l’utente comune, che apre un’app e si aspetta semplicemente che funzioni, ma assolutamente decisivo per un’azienda di queste proporzioni. Dietro ogni foto caricata, ogni messaggio inviato e ogni video riprodotto c’è infatti una rete di macchine e strutture fisiche che deve reggere carichi enormi senza fermarsi mai. Ed è proprio su questo fronte che Janardhan ha lasciato la sua impronta per oltre quindici anni.

La sua uscita, prevista per l’inizio del 2027, lascia quindi un vuoto importante in una posizione chiave. Il passaggio di consegne a Dave Brown avverrà in un momento in cui la gestione delle risorse tecniche ha acquisito un peso che solo qualche anno fa sarebbe stato difficile immaginare.

La partita dell’intelligenza artificiale

Il contesto in cui matura questo avvicendamento è quello della corsa all’intelligenza artificiale. Meta sta aumentando gli investimenti nel settore, un campo che richiede quantità enormi di potenza di calcolo sia per addestrare i modelli sia per farli funzionare una volta pronti. E i modelli diventano sempre più complessi, con richieste di risorse che crescono di pari passo.

Ecco perché la disponibilità di server, chip e capacità energetica è diventata una componente fondamentale della strategia aziendale. Non basta più avere buone idee o ricercatori di talento, serve anche la base materiale su cui far girare il tutto. In questo quadro chi guida le infrastrutture non svolge un ruolo di semplice supporto ma occupa una posizione centrale nelle scelte del gruppo.

La provenienza di Brown da Amazon Web Services va letta anche alla luce di questo scenario. Il manager arriva infatti da una realtà che ha fatto della gestione di grandi infrastrutture digitali il proprio mestiere, e porterà con sé quell’esperienza nel momento in cui Meta punta con decisione sull’intelligenza artificiale. Toccherà a lui raccogliere l’eredità di Santosh Janardhan alla guida di un settore che oggi rappresenta uno dei pilastri su cui l’azienda sta costruendo il proprio futuro tecnologico.

Fonte: TecnoAndroid