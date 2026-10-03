ColorOS 16 di settembre: novità per l’app Foto e Private Safe

OPPO ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento di settembre 2026 per la ColorOS 16, un pacchetto mensile che punta soprattutto sulla personalizzazione e su una serie di ritocchi all’app Foto. Non ci sono stravolgimenti, ma tanti piccoli accorgimenti pensati per chi usa lo smartphone in modo creativo e ama tenere in ordine i propri scatti.

Il produttore cinese prosegue così con la formula degli aggiornamenti mensili costruiti insieme alla community. Il tempismo è curioso, perché da pochi giorni è arrivata la nuovissima ColorOS 17 basata su Android 17, per ora solo sul mercato cinese. In attesa della variante internazionale, l’attenzione torna quindi sulla versione basata su Android 16, che continua a ricevere novità su un buon numero di dispositivi, soprattutto sui flagship degli ultimi due anni.

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Secondo il team di sviluppo, il grosso dei cambiamenti riguarda l’app Foto, a cui si aggiunge un miglioramento molto atteso di Private Safe. Presi uno per uno sembrano dettagli, però messi insieme vanno a sistemare fastidi che capitano praticamente ogni giorno.

Le novità dell’app Foto e di Private Safe

Il cuore dell’aggiornamento sono quattro funzioni dedicate alla galleria. La prima consente di modificare data e orario di scatto o di acquisizione di un’immagine grazie al nuovo pulsante “Regola”, una possibilità che torna utile quando le informazioni registrate non corrispondono a quelle reali.

Arriva poi l’opzione per nascondere gli album personalizzati, attivabile attraverso una voce dedicata. Una soluzione semplice per tenere lontane da occhi indiscreti le raccolte che non si vogliono mostrare a chiunque prenda in mano il telefono.

Anche la gestione dei preferiti diventa molto più rapida. Invece di aggiungere le foto una alla volta, adesso è possibile selezionarne diverse contemporaneamente e inserirle tra i preferiti oppure rimuoverle in un colpo solo. Infine si può scegliere tra la visualizzazione per data e quella immersiva, che nasconde le date, sia nella galleria sia negli album.

A queste funzioni se ne affiancano altre due più contenute, che OPPO ha elencato senza mostrare immagini. Private Safe permette ora di selezionare dalla schermata iniziale file di tipo diverso e salvarli in automatico nello spazio protetto, dove vengono ordinati per tipologia. È stata ritoccata anche la visualizzazione delle foto, con l’obiettivo di ridurre le selezioni accidentali mentre si scorre la galleria.

Smartphone compatibili e come installare il pacchetto

La distribuzione della ColorOS 16 di settembre è partita in modo graduale già dall’1 settembre 2026 e dovrebbe completarsi entro il 30 settembre 2026. La lista dei modelli coinvolti comprende sia la gamma Find sia la gamma Reno.

Per quanto riguarda la serie Find, l’aggiornamento arriva su OPPO Find X9s e Find X9s Pro, OPPO Find X9 Ultra e OPPO Find N6, tutti del 2026. A questi si aggiungono OPPO Find X9 e Find X9 Pro e OPPO Find N5 usciti nel 2025, oltre a OPPO Find X8 e Find X8 Pro del 2024.

Sul fronte Reno la compatibilità è limitata ai modelli del 2026, cioè OPPO Reno16 5G e Reno16 Pro 5G, OPPO Reno15 5G e Reno15 Pro 5G e OPPO Reno15 4G.

Chi possiede uno di questi dispositivi può controllare l’arrivo della nuova versione dalle impostazioni di sistema, entrando in Impostazioni e poi nella sezione Aggiornamento software. Visto che il rilascio dell’aggiornamento di settembre 2026 è già in corso, la notifica dovrebbe comparire a breve. Se il pacchetto non risulta ancora disponibile basta riprovare dopo qualche ora.

Fonte: TecnoAndroid