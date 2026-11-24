CMF Watch 3 Pro ha raggiunto il suo minimo storico su Amazon e oggi costa 59€ invece dei 99€ di listino. Si tratta di uno sconto del 40% che non passa inosservato, soprattutto perché riguarda lo smartwatch del sotto marchio economico di Nothing, un modello che porta al polso un GPS dual band, un display AMOLED da 1,43 pollici e fino a 13 giorni di autonomia. Sono caratteristiche che di solito compaiono su dispositivi ben più costosi, e proprio qui sta la parte interessante dell’offerta.

Un prodotto di fascia d’ingresso che riesce a mettere sul tavolo specifiche di questo livello è già una piccola anomalia. Vederlo poi a questa cifra lo rende una delle proposte più convenienti del momento per chi cerca un orologio smart completo senza spendere troppo.

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Display AMOLED e GPS dual band, il cuore di CMF Watch 3 Pro

Il primo elemento che colpisce è lo schermo. CMF Watch 3 Pro monta un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità massima che arriva a 650 nit. Su uno smartwatch di questa fascia è ancora una rarità. C’è anche il supporto alla modalità Always On Display, accompagnato da oltre 150 quadranti dedicati che si possono personalizzare persino con l’intelligenza artificiale e con Watch Face Studio.

Il vero asso nella manica però è il sistema di posizionamento. Il GPS dual band lavora sui segnali L1 e L5 ed è compatibile anche con Glonass, Galileo, Beidou e QZSS. Una dotazione del genere si trova normalmente sugli orologi sportivi di fascia alta e permette un tracciamento preciso anche tra i palazzi di una città affollata oppure lungo un sentiero nel bosco, dove i ricevitori più semplici tendono a perdere colpi.

Sul fronte salute e sport il dispositivo non si limita al minimo indispensabile. Il sensore cardiaco a quattro canali tiene d’occhio il battito 24 ore su 24 e misura anche la saturazione SpO₂. Le modalità sportive sono 131 e sette di queste vengono riconosciute in automatico. La batteria da 350 mAh garantisce fino a 13 giorni di utilizzo tipico oppure 17,2 ore con il GPS sempre attivo, mentre per una ricarica completa bastano 99 minuti.

Non mancano poi le funzioni smart più pratiche. Si può telefonare direttamente dal polso tramite Bluetooth, con una riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, e c’è il supporto a ChatGPT per impostare promemoria vocali e ottenere informazioni rapide. La certificazione IP68 protegge da acqua e polvere, la cassa da 47 mm è in alluminio lavorato a macchina e il cinturino è in silicone liquido. Il tutto pesa circa 51 grammi, un valore contenuto per un corpo in metallo che, considerando il prezzo scontato, si rivela molto competitivo rispetto ai rivali diretti.

Quanto si risparmia con lo sconto del 40% su Amazon

In Italia il prezzo ufficiale di CMF Watch 3 Pro è di 99€. Su Amazon la versione in colorazione Grigio Scuro è ora disponibile a 59€, con un taglio del 40% che si traduce in un risparmio concreto di 40€. È la cifra più bassa mai registrata per questo indossabile da quando è arrivato sul mercato, e rende l’acquisto particolarmente allettante per chi vuole GPS dual band e schermo AMOLED senza affrontare una spesa importante.

L’offerta riguarda esclusivamente la colorazione Grigio Scuro ed è legata alle scorte disponibili del rivenditore, per cui il prezzo potrebbe tornare a salire non appena le unità in promozione saranno esaurite.

Fonte: TecnoAndroid