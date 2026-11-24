In Florida è stato individuato quello che viene indicato come il primo “dark magic mushroom” mai conosciuto, un fungo che mette insieme due caratteristiche che di solito viaggiano separate. Da una parte ha effetti psichedelici, dall’altra è mortale. La combinazione è tutt’altro che comune e spiega da sola perché questa scoperta abbia attirato tanta attenzione.

Il soprannome scelto per descriverlo gioca proprio su questo doppio volto. L’espressione “magic mushroom” richiama i funghi allucinogeni, mentre quel “dark” aggiunto davanti suggerisce che qui c’è qualcosa di molto più cupo. Il messaggio è chiaro fin dal nome e lascia intendere che un incontro ravvicinato con questo esemplare non promette niente di buono.

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Un fungo psichedelico e letale allo stesso tempo

Il punto centrale è semplice. La stragrande maggioranza dei funghi non è né psichedelica né letale. Molte specie non hanno alcun effetto sulla percezione e non rappresentano un pericolo mortale per chi le dovesse ingerire. Proprio per questo il dark magic mushroom spicca così tanto rispetto agli altri, perché riunisce in un unico organismo entrambe le proprietà.

Non si tratta quindi di un comune fungo allucinogeno e nemmeno di un semplice fungo velenoso. È entrambe le cose contemporaneamente, ed è questo che lo rende il primo caso conosciuto del suo genere. Il titolo con cui la notizia è stata presentata non lascia margini di interpretazione e lo descrive come un fungo con “un brutto momento scritto addosso”, un modo piuttosto diretto per dire che chi dovesse entrarci in contatto andrebbe incontro a guai seri.

La scoperta in Florida e il suo primato

Il luogo del ritrovamento è la Florida, ed è lì che è stato documentato questo esemplare definito come il primo noto con queste caratteristiche. Il primato riguarda proprio l’accostamento tra effetti psichedelici e pericolosità mortale, una coppia di proprietà che finora non era mai stata associata a un fungo conosciuto in questi termini.

La notizia ruota tutta attorno a questo contrasto. Gran parte dei funghi esistenti non comporta né visioni né rischi fatali, mentre questo li concentra entrambi. È la ragione per cui il fungo individuato in Florida si è guadagnato l’etichetta di “dark magic mushroom”, il primo mai riconosciuto come tale.

Fonte: TecnoAndroid