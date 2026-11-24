Jensen Huang è di nuovo alla guida di NVIDIA e la sua prima giornata da CEO reintegrato si è trasformata in una festa. Il fondatore dell’azienda è rientrato nella sede di Santa Clara accolto da centinaia di dipendenti, con abbracci e scene di commozione che in pochi si sarebbero aspettati in un quartier generale tecnologico. Il ritorno arriva dopo due settimane in cui il colosso dei chip si era ritrovato senza la sua figura simbolo.

Tutto era cominciato due settimane fa, quando NVIDIA aveva comunicato che Huang lasciava la posizione di amministratore delegato in seguito a una serie di accuse. Poco dopo la direttrice finanziaria Colette Kress era stata nominata CEO ad interim e il consiglio di amministrazione aveva fatto sapere di non avere intenzione di richiamare Jensen. Una porta che sembrava chiusa in modo definitivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le pressioni di Trump e Musk e il reintegro di Jensen Huang

Le cose sono cambiate in fretta. Dopo l’intervento di alti funzionari statunitensi, tra cui il presidente Donald J. Trump, e una mobilitazione massiccia guidata dal CEO di SpaceX Elon Musk, la decisione è stata ribaltata. Il 23 novembre 2026 NVIDIA ha annunciato il reintegro di Huang come amministratore delegato e membro del consiglio. Trump ha commentato sui social che il board aveva preso la decisione giusta e che il Paese ha bisogno della leadership di Jensen per garantire il successo non solo dell’azienda ma dell’intera economia americana. Musk è stato decisamente più asciutto e si è limitato a scrivere che era fatta.

Per capire tanto clamore basta guardare al percorso di Huang. Ha fondato NVIDIA nel 1993 e l’ha guidata per 33 anni, conquistando nel tempo uno status da vera rockstar del settore. Le sue conferenze richiamano migliaia di persone che vogliono ascoltare il numero uno dell’azienda tecnologica più preziosa al mondo. Il carisma e i rapporti stretti con i principali poli tecnologici lo rendono una risorsa chiave non soltanto per la sua società ma per tutto il panorama dell’intelligenza artificiale.

Pesano anche le relazioni con partner come TSMC, SK Hynix, Micron e Samsung, oltre a una lunga lista di fornitori pronti a seguirlo quando si tratta di capacità produttiva aggiuntiva o forniture di memoria. Durante i suoi viaggi a Taiwan e in Corea Huang ha ospitato cene da migliaia di miliardi di dollari, occasioni in cui accordi enormi vengono spesso approvati tra piatti tradizionali e qualche brindisi. Non sorprende quindi che durante le due settimane di assenza i mercati abbiano bruciato migliaia di miliardi di dollari, per poi tornare in piena forma con il suo rientro.

Il ritorno all’Endeavor e la richiesta di un RTX Spark

Nella sede Endeavor di Santa Clara, in California, centinaia di dipendenti lo aspettavano per riaccogliere il loro leader. Huang avrebbe tenuto un breve discorso ringraziando tutti per la seconda possibilità e scusandosi profondamente per aver fatto passare loro un periodo del genere. Ha promesso di essere un CEO migliore in questo secondo mandato e ha raccontato, con una certa ironia, che quello era il suo primo giorno di lavoro e che non aveva nemmeno un computer a disposizione.

La soluzione l’ha indicata lui stesso, cioè un PC RTX Spark con cui riprendere a lavorare. Non è una scelta casuale, visto che RTX Spark è l’ultimo prodotto consumer presentato da Jensen prima delle dimissioni. Le immagini del rientro mostrano dipendenti che lo abbracciano, un contrasto netto con quanto accaduto poche settimane prima, quando alle porte del quartier generale c’era chi si asciugava le lacrime e chi lasciava fiori all’ingresso.

Tra i messaggi di bentornato non sono mancati quelli di Sam Altman e del team di Ollama, mentre qualcuno ha già ribattezzato questa nuova fase Jensen 2.0. NVIDIA era già in prima linea sul fronte dell’intelligenza artificiale e continua a essere l’azienda più vicina ai modelli di OpenAI. Sotto la guida di Huang la divisione consumer ha superato il 90% di quota di mercato. Un primato che i concorrenti non sono ancora riusciti a scalfire nonostante tutti i loro sforzi.

Fonte: TecnoAndroid