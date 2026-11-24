Christoph Hartmann ha le idee molto chiare sul futuro di Massive Entertainment. Il nuovo general manager dello studio di Ubisoft vorrebbe trasformarlo in qualcosa di simile ad A24, la celebre casa di produzione cinematografica e televisiva diventata sinonimo di cinema d’autore. Il modello è quello di una realtà capace di portarsi a casa gli Oscar senza rinunciare al successo commerciale. Un obiettivo ambizioso, che arriva dopo mesi piuttosto movimentati per il dirigente.

A fine gennaio Hartmann aveva lasciato Amazon Game Studios, proprio mentre l’azienda tagliava in modo deciso i propri investimenti nel settore videoludico. Una ritirata che ha portato alla chiusura del MMORPG New World e all’abbandono di altri progetti, tra cui il racing open world di Maverick. L’ex numero uno della divisione gaming di Amazon però non è rimasto a lungo senza incarico. A luglio è approdato alla guida di Massive Entertainment e adesso ha raccontato pubblicamente cosa ha in mente per la compagnia.

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Massive Entertainment: una realtà molto più grande dello studio svedese

Va precisato che oggi Massive non è più soltanto lo studio che ha firmato World in Conflict, The Division, Avatar: Frontiers of Pandora e Star Wars: Outlaws. Nei mesi scorsi, nell’ambito della ristrutturazione di Ubisoft, la business unit Creative House 2 è stata ribattezzata Massive Entertainment. Sotto questo nome convivono ora lo studio svedese, Ubisoft Toronto e alcuni team di Ubisoft Paris e Montréal. Oltre alle proprie proprietà intellettuali la nuova struttura gestisce Tom Clancy’s Ghost Recon e Splinter Cell, insieme al nuovo MOBA March of Giants, acquistato proprio da Amazon.

Ed è qui che la vicenda prende una piega curiosa. In una recente intervista Hartmann ha spiegato che il gruppo al lavoro su March of Giants è composto da sviluppatori arrivati da Rainbow Six Siege, tra i talenti migliori che quel progetto avesse. Il dirigente si è detto molto orgoglioso di aver costruito quello studio e profondamente legato alle persone che ne fanno parte. Non ha avuto alcun ruolo nella decisione né nell’accordo di cessione, perché Amazon voleva puntare di più sullo sviluppo affidato a terze parti e sull’intelligenza artificiale anziché sugli studi interni. Quando però sono iniziati i colloqui con Ubisoft, nati in modo del tutto spontaneo, ritrovare quel progetto si è rivelato un enorme punto a favore. Hartmann ha ammesso di essere felice di poter finalmente portare a termine il gioco, dato che non c’è nulla che detesti di più del lasciare a metà ciò che si è cominciato.

Il sogno di diventare l’A24 dei videogiochi

La visione per Massive Entertainment va oltre l’etichetta di casa specializzata negli sparatutto, e la presenza di un MOBA accanto agli altri titoli serve proprio a dimostrarlo. L’idea è costruire un marchio che si rivolga soprattutto al pubblico più appassionato, i cosiddetti core gamer. Per spiegare il concetto Hartmann ha trovato più semplice elencare ciò che lo studio non farà. Niente giochi di corse, niente titoli sportivi e niente prodotti casual pensati per i bambini. Un gioco di ruolo un giorno? Un MMO o perfino uno strategico? Tutto è possibile, purché ci siano le persone giuste. Se il talento è già presente in casa oppure si presenta l’occasione, le porte restano aperte.

Il traguardo più alto resta quello di diventare l’A24 del mondo videoludico, un luogo che secondo il general manager riesca a vincere gli Oscar e allo stesso tempo a funzionare sul mercato. La strada però appare in salita. Prima di arrivarci Christoph Hartmann dovrà risolvere i problemi che hanno frenato alcuni dei progetti ora finiti sotto l’ombrello della nuova Massive. Il remake di Splinter Cell ha subito diversi rinvii interni, mentre il prossimo capitolo di Ghost Recon potrebbe essere riavviato o addirittura cancellato stando alle ultime indiscrezioni. Nel frattempo lo studio originale di Massive è impegnato a pieno ritmo nello sviluppo di The Division 3.

Fonte: TecnoAndroid