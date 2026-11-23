Gli AirPods Pro 3 toccano il loro nuovo minimo storico in occasione del Black Friday di Amazon, con un ribasso che rende parecchio più interessante l’acquisto degli auricolari di punta firmati Apple. Si tratta di un modello che unisce la cancellazione attiva del rumore al monitoraggio dell’attività fisica e che porta con sé una novità piuttosto curiosa per questa categoria di prodotti, ossia il rilevamento della frequenza cardiaca direttamente dagli auricolari. Grazie allo sconto del 24% il prezzo scende a 189€, e per i clienti Prime la consegna è gratuita. L’offerta è stata verificata alle 13:43 del 23 novembre, quindi il costo potrebbe cambiare nelle ore successive, come accade spesso durante le giornate di promozioni più movimentate.

Una cancellazione del rumore che alza l’asticella

Il passo avanti più evidente riguarda proprio la ANC. Stando a quanto comunicato dal colosso di Cupertino, il sistema elimina i suoni indesiderati fino a due volte meglio rispetto alla generazione precedente. E non si tratta di un confronto qualsiasi, perché AirPods Pro 2 erano già considerati un punto di riferimento nel segmento degli auricolari con riduzione attiva del rumore. Migliorare in modo così netto un prodotto che partiva già da una posizione di vantaggio significa spostare il livello della categoria in maniera concreta.

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Per molti utenti è probabilmente questo il dato destinato a pesare di più al momento della scelta. Chi usa gli auricolari in ambienti rumorosi è anche chi percepisce maggiormente il margine di miglioramento, perché proprio lì, dove il frastuono di fondo non concede tregua, la differenza tra un buon isolamento e uno davvero efficace si fa sentire con forza. Insomma il vantaggio non resta confinato a una scheda tecnica ma si traduce in un ascolto più pulito nelle situazioni quotidiane in cui serve di più.

Accanto alla nuova cancellazione del rumore trova spazio il rilevamento del battito cardiaco, integrato direttamente negli auricolari. Una funzione che si affianca al tracciamento dell’attività fisica e che trasforma AirPods Pro 3 in qualcosa di più di un semplice accessorio per ascoltare musica o podcast, avvicinandoli al mondo dei dispositivi pensati anche per chi si allena.

Vestibilità e qualità del suono vanno di pari passo

Un altro aspetto da non sottovalutare è la vestibilità. I cuscinetti in silicone sono disponibili in cinque taglie diverse, così da adattarsi con maggiore precisione alla forma di ciascun orecchio. Può sembrare un particolare secondario, quasi un dettaglio da confezione, e invece l’aderenza ha un ruolo tutt’altro che accessorio in un prodotto di questo tipo.

Un auricolare in ear che chiude bene il condotto uditivo contribuisce infatti all’isolamento passivo, cioè a quella barriera fisica che blocca i suoni esterni ancora prima che entri in azione l’elettronica. Allo stesso tempo migliora la resa dei bassi, che tendono a perdere corpo quando la tenuta non è ottimale. Il risultato si riflette sulla qualità complessiva dell’ascolto, perché isolamento e profondità del suono finiscono per lavorare insieme alla cancellazione attiva anziché in modo separato.

Avere a disposizione cinque misure permette dunque di trovare l’assetto più adatto senza doversi accontentare di una soluzione approssimativa. Una buona tenuta aiuta anche la ANC a esprimersi al meglio, dato che un condotto ben sigillato lascia filtrare meno rumore da neutralizzare.

Sul fronte dell’offerta, gli auricolari Apple sono proposti a 189€ con uno sconto del 24%, cifra che rappresenta il nuovo minimo storico per AirPods Pro 3, mentre la spedizione resta gratuita per chi è abbonato a Prime.

Fonte: TecnoAndroid