Il TCL 65Q7D Pro scende a 699€ su Amazon e raggiunge il suo nuovo minimo storico, con uno sconto di 400 euro che però è riservato soltanto ai clienti Prime. La richiesta legata a questa promozione ha già superato il 50% e conviene quindi non rimandare troppo la decisione, perché offerte di questo tipo tendono a esaurirsi in fretta. Amazon la presenta come “Offerta Prime Stellare” e il risultato è un prezzo mai visto prima per questo modello. Il prezzo è stato verificato alle 14:12 del 23 novembre e potrebbe cambiare nelle ore successive.

Parliamo di una smart TV da 65 pollici che punta molto sulla qualità dell’immagine. La risoluzione è 4K e la luminosità massima arriva a 2.000 nit, un valore che permette al televisore di gestire bene i contenuti HDR anche in ambienti piuttosto illuminati. Sul fronte dei formati supportati il quadro è completo, con Dolby Vision IQ, HDR10+ e IMAX Enhanced. Chi guarda film e serie in streaming troverà quindi pieno supporto alle principali tecnologie per l’alto range dinamico, senza dover scendere a compromessi a seconda della piattaforma utilizzata.

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Il pannello SQD Mini LED e le 646 zone di dimming

Il vero cuore di questo televisore è la tecnologia SQD Mini LED, che TCL descrive come un’evoluzione del Mini LED tradizionale. La retroilluminazione è suddivisa in 646 zone di dimming controllabili in modo indipendente l’una dall’altra. Il principio è abbastanza semplice da capire anche per chi non mastica termini tecnici. Più il controllo della luce è fine e suddiviso in tante piccole aree, più il televisore riesce a spegnere o attenuare le porzioni scure dell’immagine senza intaccare quelle luminose che si trovano proprio accanto.

Il risultato pratico è che il pannello del TCL 65Q7D Pro, pur non essendo un OLED, riesce a restituire neri profondi e un’attenuazione più precisa. Questo approccio dovrebbe ridurre il cosiddetto effetto alone, quel leggero bagliore che compare attorno agli oggetti luminosi quando si stagliano su uno sfondo scuro. Pensiamo per esempio ai titoli di coda bianchi su fondo nero oppure a una scena notturna con qualche lampione acceso. Sono proprio questi i momenti in cui una gestione accurata della retroilluminazione fa la differenza e rende l’immagine più pulita e piacevole da guardare.

Una TV pensata anche per il gaming

Oltre ai film e alle serie, il televisore di TCL guarda con attenzione anche al mondo dei videogiochi. La dotazione dedicata al gaming comprende infatti una frequenza di aggiornamento a 144Hz con supporto al VRR, cioè la frequenza variabile. Questa funzione permette allo schermo di adattarsi al flusso di fotogrammi generato dalla console o dal PC, così da rendere le immagini più fluide e limitare quei piccoli strappi che a volte si notano durante le fasi di gioco più concitate. Per chi passa parecchie ore con il controller in mano si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario.

Messa insieme, la scheda tecnica descrive un prodotto piuttosto versatile, capace di muoversi bene sia nel salotto di chi ama il cinema sia in quello di chi gioca spesso. Il pannello SQD Mini LED, la luminosità elevata e il supporto ai principali standard HDR si affiancano a una sezione dedicata ai videogiochi che non sfigura. A 699€ la smart TV da 65 pollici di TCL tocca il prezzo più basso mai registrato, ma soltanto chi ha un abbonamento Prime attivo può approfittare dello sconto di 400 euro proposto da Amazon.

Fonte: TecnoAndroid