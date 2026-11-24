Gli agenti di intelligenza artificiale stanno trasformando il modo in cui le persone usano la tecnologia. Ormai non si tratta più soltanto di digitare una domanda e attendere una risposta, perché diventa possibile delegare compiti, collegare applicazioni e automatizzare processi che prima richiedevano diverse ore di lavoro. In questo scenario si inserisce Hostinger, che punta ad avvicinare questi strumenti a utenti, professionisti e imprese con tre soluzioni ben precise: Hostinger Managed OpenClaw, Hostinger Managed Hermes Agent e il suo Agente di Hostinger. Il passaggio sembra semplice ma ha conseguenze importanti. Negli ultimi anni si è imparato a conversare con l’IA e adesso il passo successivo consiste nell’imparare a lavorarci insieme.

Hostinger: cosa distingue un agente da un chatbot

Un agente è un sistema capace di ricevere un obiettivo, capire cosa serve per raggiungerlo e sfruttare strumenti diversi per portare a termine il compito. A differenza di un’applicazione tradizionale può organizzare più passaggi, consultare informazioni e adattare le proprie azioni in base ai risultati ottenuti. Un esempio aiuta a chiarire. Se un’azienda deve preparare una ricerca di mercato, un chatbot come Grok o Gemini può suggerire idee o spiegare come procedere. Un agente invece è in grado di analizzare i concorrenti, ordinare quanto emerso, confrontare i dati e preparare un documento finale, a patto di avere accesso agli strumenti adeguati.

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La vera differenza quindi sta nella capacità di agire. Questo però non significa una libertà senza limiti, visto che tutto dipende dalle app collegate, dai permessi concessi e dalle istruzioni ricevute. Per questo la supervisione umana resta fondamentale, soprattutto quando entrano in gioco dati personali, informazioni finanziarie o decisioni aziendali. Sul fronte pratico gli ambiti sono parecchi: ricerca SEO, pianificazione di campagne, creazione di contenuti, gestione dei potenziali clienti e programmazione di attività ricorrenti. L’Agente di Hostinger è pensato proprio per il lavoro e offre abilità già configurate per ricerca di parole chiave, scrittura, marketing e pianificazione, così da partire da una struttura definita senza dover costruire un agente da zero.

OpenClaw e Hermes Agent, due approcci diversi

Una delle novità più interessanti riguarda l’integrazione degli agenti negli spazi digitali già usati ogni giorno. Invece di aprire l’ennesima piattaforma si può dialogare con alcuni assistenti direttamente dalle app di messaggistica. Qui entra in scena OpenClaw, soluzione gestita che permette di attivare un assistente personale con un solo clic e di averlo pronto in appena 60 secondi. Si collega a canali compatibili come WhatsApp o Telegram per organizzare compiti, gestire conversazioni ed eseguire automazioni già impostate. Installazione, infrastruttura e manutenzione restano a carico di Hostinger, e questo abbassa parecchio le barriere tecniche.

Basta immaginare un piccolo negozio che collega OpenClaw al proprio canale di assistenza. L’agente potrebbe individuare le domande frequenti, ordinare le richieste e preparare le risposte per i clienti, ovviamente con accesso al canale e permessi specifici. Se una richiesta comporta un rimborso o la modifica di informazioni delicate sarebbe meglio far controllare l’operazione a una persona prima di eseguirla.

Hermes Agent segue una strada diversa. Integra memoria persistente, programmazione di attività ricorrenti tramite cron, delega dei compiti a subagenti e accesso a un terminale compatibile con sei backend. Tutto questo consente di mantenere il contesto tra una sessione e l’altra, distribuire lavori complessi e costruire flussi automatizzati, cosa particolarmente utile per ricerca, programmazione e progetti che richiedono continuità. In pratica OpenClaw funziona come porta d’ingresso all’automazione conversazionale, mentre Hermes è più adatto a processi lunghi e ricchi di contesto. Entrambe le applicazioni rientrano nello stesso piano gestito e da hPanel si passa dall’una all’altra con un clic senza sottoscrivere un altro abbonamento. Va però considerato che configurazione e cronologia non vengono trasferite durante il cambio.

Privacy e sicurezza, i punti da tenere d’occhio

Più un agente è capace di fare, più diventa necessario controllare a cosa ha accesso. Collegare un account di posta, un’app di messaggistica o un calendario significa condividere informazioni che possono contenere dati personali o professionali. La regola di base è concedere solo i permessi davvero indispensabili. Conviene anche evitare di condividere direttamente le password, verificare le integrazioni, limitare l’accesso ai file sensibili e chiedere una conferma umana prima delle azioni più rilevanti.

Hostinger mette a disposizione ambienti gestiti per OpenClaw e Hermes Agent, con manutenzione e misure di sicurezza curate dall’azienda. Per chi desidera un controllo maggiore su configurazione e infrastruttura c’è anche la possibilità di scegliere un VPS. Nessun ambiente però elimina del tutto i rischi legati alle integrazioni, alle credenziali o alle decisioni prese dall’agente stesso.

Fonte: TecnoAndroid