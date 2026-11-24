Virginia e Oregon sono diventati lunedì i primi stati americani a portare SpaceX in tribunale, con l’accusa che Grok continui ancora oggi a sessualizzare senza alcun freno fotografie reali che ritraggono per lo più donne e bambini. Al centro della contesa c’è il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, società che SpaceX ha acquisito a febbraio e che adesso si chiama SpaceXSI.

Con l’acquisizione l’azienda ha ereditato anche le conseguenze del lancio della cosiddetta spicy mode, una funzione molto pubblicizzata da Elon Musk che però ha presto prodotto una valanga di immagini intime non consensuali (NCII) e di materiale pedopornografico (CSAM). Le prime protezioni erano talmente deboli che in certi casi Grok generava nudi senza che nessuno li avesse chiesti. Dopo un iniziale silenzio le aziende di Musk si sono scusate, sostenendo di aver introdotto nuove tutele e ripensato le regole per bloccare i contenuti dannosi. Per i procuratori generali quelle dichiarazioni erano però fuorvianti, e SpaceXSI avrebbe invece abbracciato in silenzio i contenuti sessualizzati per conquistare quote di mercato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il timore principale riguarda i più piccoli, perché le immagini prodotte da Grok sarebbero quasi impossibili da cancellare dal web. Una volta create e condivise, si legge nella denuncia firmata dal procuratore generale della Virginia Jay Jones, diventano “una testimonianza permanente dell’abuso subito dal bambino che potrebbe riaffiorare per il resto della sua vita”.

Grok, Virginia e Oregon: milioni di persone potenzialmente colpite

Gli stati puntano a proteggere ogni utente di Grok o di X residente sul proprio territorio, e parlano di milioni di persone danneggiate. Molte vittime soffrirebbero di ansia cronica, depressione e disturbo da stress post traumatico, oltre a subire un danno alla reputazione, visto che non tutti capiscono che si tratta di immagini artificiali. Per via dell’integrazione con X, inoltre, anche ragazzi di appena 13 anni potrebbero essere stati esposti a questi contenuti. “xAI non solo ha messo consapevolmente in pericolo i bambini e le nostre comunità, ma ci ha anche mentito in faccia su misure di sicurezza inesistenti”, ha dichiarato il procuratore generale dell’Oregon Dan Rayfield.

Secondo l’accusa, prima del debutto della funzione sarebbe stato possibile condurre test approfonditi per bloccare gli output pericolosi. Invece il team di X Safety incaricato del red teaming sarebbe stato ridotto a due o tre persone. Gli stati lamentano anche che SpaceXSI non abbia mai indicato pubblicamente i dirigenti responsabili della sicurezza.

La replica dell’azienda e i filtri aggirati

Interpellata, SpaceXSI ha condiviso un post di X Safety che ribadisce la politica di tolleranza zero verso lo sfruttamento sessuale dei minori. L’azienda afferma di aver rafforzato rapidamente le protezioni, pensate per rifiutare qualsiasi richiesta di immagini esplicite di minori o persone reali, e di usare classificatori che controllano ogni prompt prima della generazione e ogni risultato dopo. Chi prova ad aggirare i blocchi, aggiunge, vede il proprio account sanzionato e viene segnalato alle forze dell’ordine.

I procuratori sostengono però che ricercatori indipendenti e testate giornalistiche abbiano dimostrato quest’anno come Grok continui a generare questo materiale, arrivando persino a spiegare agli utenti come eludere la propria moderazione. Un’indagine della Virginia ha rilevato che il chatbot ha scritto su richiesta un prompt pensato per sfuggire ai controlli. Nemmeno spostare la funzione dietro un abbonamento avrebbe cambiato qualcosa, se non garantire più profitti. A ottobre la presidente del Consiglio comunale di New York, Julie Menin, avrebbe mostrato a SpaceX che spogliare digitalmente una sua foto funzionava ancora per gli utenti gratuiti. Particolarmente grave, per gli stati, quanto detto da Musk a gennaio, quando sostenne che Grok generava nudità solo di persone immaginarie e non reali.

Sanzioni pesanti e numeri in crescita

A preoccupare c’è anche il dato del National Center for Missing and Exploited Children, secondo cui oltre il 90% delle segnalazioni di CSAM generato da Grok inviate da xAI si sarebbe rivelato un vicolo cieco. All’inizio la società non forniva infatti alla polizia informazioni di base come la posizione degli utenti, rallentando le indagini proprio mentre le segnalazioni medie crescevano dell’88% tra dicembre 2025 e gennaio 2026 e di un ulteriore 66% tra gennaio e giugno 2026.

Gli stati chiedono un’ingiunzione che impedisca a SpaceX di violare le leggi a tutela dei consumatori, oltre a sanzioni civili per migliaia a ogni violazione e alla restituzione dei guadagni ottenuti presentando il chatbot come sicuro. L’Oregon stima genericamente in almeno centinaia di migliaia gli utenti attirati, mentre la Virginia conta circa 6,4 milioni di account X collegati allo stato e 986.624 download dell’app Grok da indirizzi IP locali. “Le denunce di oggi sono il primo passo per chiamare questa azienda a rispondere delle sue azioni”, ha dichiarato Jones.

Fonte: TecnoAndroid