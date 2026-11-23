Dopo circa un anno di attesa arriva AtlasOS 0.6, seguito a breve distanza dall’hotfix 0.6.1, e la novità più interessante riguarda gli aggiornamenti: per passare alla nuova versione non è più necessario reinstallare Windows da capo. Per chi usa questo progetto si tratta di un cambio di passo notevole, perché fino a oggi ogni salto di versione obbligava a ripartire da zero con tutto quello che ne consegue in termini di tempo e configurazioni da rifare.

Vale la pena chiarire subito un punto, visto che il nome può trarre in inganno. Atlas non è un sistema operativo indipendente ma una modifica open source di Windows 11. L’idea alla base è piuttosto semplice e punta a ridurre i processi in background, la pubblicità e il software preinstallato. Il risultato atteso è un sistema più reattivo, con una latenza più bassa e una maggiore attenzione alla privacy, senza perdere quella compatibilità con applicazioni e giochi che rimane il vero punto di forza della piattaforma Microsoft.

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Aggiornare senza ricominciare da capo con Atlas Manager

Il cuore di questa release è Atlas Manager, la nuova applicazione che gestisce l’intera procedura. Chi ha già installato Atlas 0.4.1 oppure 0.5.0 può avviare l’upgrade direttamente da qui, mantenendo i propri file, i programmi installati e persino la disposizione del menu Start e della barra delle applicazioni. Non è un dettaglio da poco, perché proprio la sistemazione dell’ambiente di lavoro è spesso la parte più noiosa di una reinstallazione.

Durante il passaggio l’utente può scegliere se conservare le configurazioni Atlas già presenti oppure rimettere mano alle varie impostazioni e rivederle una per una. C’è poi un caso particolare da considerare. Se Windows richiede prima un aggiornamento delle funzionalità, Atlas Manager dovrebbe accompagnare l’utente in questa fase e riprendere da solo l’installazione dopo il riavvio. Per chi è rimasto indietro le cose però non cambiano, visto che le versioni Atlas 0.4.0 e precedenti richiedono ancora un’installazione pulita.

Supporti di installazione, accessibilità e privacy

Lo stesso strumento semplifica anche la preparazione dei supporti di installazione. Atlas Manager è in grado di scaricare Windows direttamente dai server di Microsoft oppure di sfruttare una ISO già disponibile, per poi generare una chiavetta avviabile pronta all’uso. In caso di reinstallazione sullo stesso PC è possibile includere anche i driver WiFi ed Ethernet già presenti, così da evitare di ritrovarsi senza connessione al primo avvio.

Con AtlasOS 0.6 arriva inoltre il supporto alla creazione di ISO AMD64 e Arm64, una scelta che allarga il campo ai diversi tipi di hardware. Sul versante dell’interfaccia trovano spazio le traduzioni, quando disponibili, insieme a una serie di miglioramenti pensati per l’accessibilità come la navigazione da tastiera, il supporto a Narrator e i temi ad alto contrasto.

Il capitolo privacy resta centrale anche in questa versione. Tra le varie modifiche vengono disattivati i suggerimenti del menu Start, la sincronizzazione degli appunti tra dispositivi diversi, la funzione Click to Do e l’agente AI presente nelle Impostazioni. Lo stesso trattamento tocca ai widget della schermata di blocco, quando la specifica edizione di Windows in uso li supporta.

Fonte: TecnoAndroid