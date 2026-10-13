CMF Speaker S e Speaker M in arrivo con look da cartone del latte e maniglia

CMF si prepara a presentare due nuovi altoparlanti Bluetooth portatili, CMF Speaker S e Speaker M, in una fase piuttosto particolare della sua storia, visto che il marchio è ormai in procinto di separarsi da Nothing. Il debutto è atteso a brevissimo e, come accade quasi sempre con i prodotti nati da questa realtà, l’aspetto estetico punta a farsi notare subito. Il design scelto è infatti molto originale e ricorda, in un certo senso, i classici cartoni del latte, completi perfino di una piccola maniglia pensata per rendere il trasporto più pratico.

Non si tratta quindi dei soliti cilindri o dei parallelepipedi anonimi che affollano il mercato degli speaker da portare in giro. Qui l’impostazione appare chiara fin dal primo sguardo con forme squadrate, un’impugnatura integrata nella struttura e controlli fisici messi bene in evidenza, quasi a voler diventare il vero tratto distintivo della coppia. È una scelta coerente con lo stile che ci si aspetta da questa società, abituata a proporre oggetti tecnologici dall’identità visiva molto marcata e lontana dalle linee più convenzionali.

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Due modelli con la stessa anima

Credits: TecnoAndroid

La differenza principale tra i due dispositivi riguarda il numero di altoparlanti interni. Osservando le immagini circolate finora è piuttosto semplice rendersi conto che Speaker M è sostanzialmente “il doppio” di Speaker S, una sorta di versione maggiorata che conserva lo stesso stile ma raddoppia la componente acustica. Anche il teaser ufficiale gioca proprio su questa idea con un messaggio molto diretto, che tradotto suona più o meno così: “Una piccola svolta. Molto più suono. In arrivo a breve”.

Entrambi i modelli avranno una scocca opaca e monocromatica, sobria quanto basta per lasciare la scena ai dettagli più vistosi. Sulla parte superiore trovano posto due pulsanti fisici dal carattere molto diverso tra loro. Quello collocato a sinistra ha un aspetto minimalista e discreto, mentre quello a destra è volutamente esagerato, parecchio sporgente, con colori a contrasto e diversi stili tra cui scegliere. Proprio questo comando così appariscente sembra destinato a diventare l’elemento più riconoscibile dei nuovi speaker.

Al momento non è chiaro se questi pulsanti saranno intercambiabili, anche se l’ipotesi appare tutt’altro che remota. A farlo pensare contribuiscono sia i teaser ufficiali sia le precedenti abitudini della società di Carl Pei, elementi che lasciano immaginare la possibilità di cambiare lo stile del comando principale a seconda dei gusti personali.

Colorazioni ancora tutte da confermare

Sul fronte delle colorazioni il quadro resta un po’ confuso. Le immagini sono trapelate da fonti diverse e non tutte raccontano la stessa versione dei fatti. Un rivenditore singalese ha indicato soltanto la variante Carbon Black per CMF Speaker S, mentre per il fratello maggiore ha elencato le opzioni Carbon Black e White, una proposta decisamente essenziale e in linea con l’estetica monocromatica della scocca.

Fonte: TecnoAndroid