Atari prepara qualcosa di grosso: il teaser che divide i fan

Da qualche ora Atari ha acceso la curiosità di mezza community videoludica con un teaser che dice pochissimo e lascia intendere parecchio. Sul sito ufficiale è comparsa una pagina nuova, poche righe di testo, nessuna immagine chiarificatrice, e un riferimento neanche troppo velato agli scaffali dei videogiochi. Il messaggio parla di qualcosa di grosso in arrivo, ma il modo in cui è costruito fa sospettare che “grosso” vada preso alla lettera, nel senso di ingombrante, fisico, tangibile. Non un annuncio software, insomma.

Le parole scelte dall’azienda spingono più di un osservatore verso un’ipotesi curiosa, cioè un mobile pensato apposta per i collezionisti di videogiochi fisici. Una libreria, uno scaffale, un espositore da salotto per chi ancora tiene in ordine custodie e cartucce invece di accumulare licenze digitali in una lista infinita. È una lettura plausibile, ma gli elementi a disposizione restano pochi e qualsiasi conclusione più precisa sarebbe azzardata.

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L’ipotesi legata al supporto fisico

C’è però una seconda teoria che sta girando parecchio, e ha a che fare con un nervo scoperto del settore. Il supporto fisico sta scomparendo lentamente, e una parte consistente del pubblico, almeno quella più rumorosa sui social, non la sta prendendo bene. Sony ha già messo nero su bianco che dal 2028 le nuove uscite saranno esclusivamente digitali. E nel frattempo, tra pochi mesi, GTA VI, probabilmente il titolo più atteso dell’ultimo decennio se non degli ultimi due, arriverà nei negozi in confezioni che conterranno soltanto un codice per il download. Nessun disco, solo una scatola e un pezzo di carta. In un contesto del genere, l’idea che Atari voglia cavalcare il malumore generale non è affatto peregrina. Magari con una ristampa, magari riportando sul mercato edizioni fisiche del proprio catalogo storico. Sarebbe una mossa in linea con quello che l’azienda ha fatto negli ultimi tempi, perché il suo interesse verso questo tipo di medium è cresciuto in modo evidente, sia riproponendo giochi propri sia collaborando alla distribuzione su supporto di titoli sviluppati da altri studi.

Che cosa potrebbe uscirne davvero

Seguendo quella traiettoria, un progetto dedicato ai classici Atari sembrerebbe l’evoluzione più naturale possibile. Si potrebbe pensare a una raccolta che metta insieme i titoli storici dell’azienda, distribuita su PC e console moderne, magari accompagnata da contenuti da collezione, gadget, materiali extra, il genere di cose che i fan di lunga data tendono ad apprezzare parecchio. Un’operazione così permetterebbe di sfruttare due leve contemporaneamente, cioè il patrimonio storico accumulato in decenni e la rinnovata attenzione verso il mercato dei videogiochi fisici.

Un dettaglio pratico complica un po’ il quadro. Su PC i lettori ottici sono ormai una rarità quasi archeologica, spariti dalla stragrande maggioranza dei portatili e sempre meno frequenti anche nei desktop. Come si concilierebbe una edizione fisica con una piattaforma che i dischi non li legge più è una questione tutt’altro che banale, e finora dal teaser non emerge alcuna indicazione in proposito.