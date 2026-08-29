Claude Code, gli antipattern da evitare quando si programma con l’AI

Chi lavora ogni giorno con gli agenti di programmazione lo sa bene: gli errori più costosi non nascono da un bug nel codice, ma dal modo in cui si imposta il dialogo con lo strumento. Ed è proprio questo il cuore di una guida avanzata dedicata agli antipattern di Claude Code, cioè a tutto quello che conviene evitare quando si sviluppa affidandosi a un agente. Non un elenco di funzioni, ma una ricognizione ragionata di errori ricorrenti, fallimenti tipici e rischi di sicurezza che emergono quando Claude Code viene usato per scrivere, modificare e rifattorizzare progetti reali.

La guida è articolata in tre parti e mescola due registri che di solito viaggiano separati. Da un lato le raccomandazioni teoriche, quelle che spiegano il perché di certe scelte. Dall’altro esempi di codice concreti, pensati per mostrare la differenza tra un’istruzione ben costruita e una che porta l’agente fuori strada. Un impianto che punta meno all’effetto sorpresa e più alla pratica quotidiana di chi programma.

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Il contesto di progetto è la prima cosa che si rompe

Il primo blocco tematico ruota attorno all’ottimizzazione del contesto di progetto, che nell’uso degli agenti resta la variabile più sottovalutata. Fornire troppe informazioni, o fornirle nel modo sbagliato, produce risultati peggiori rispetto a un contesto snello e ben scelto. È un punto controintuitivo, perché l’istinto suggerisce l’opposto: più materiale si passa all’agente, migliore dovrebbe essere l’output. Nella realtà accade che l’eccesso di rumore diluisca le informazioni davvero utili, con conseguenze visibili sulla qualità del codice generato.

Qui gli antipattern si manifestano in forme piuttosto riconoscibili per chi ha già passato qualche settimana a lavorare in questo modo. Richieste vaghe che lasciano all’agente troppo margine interpretativo, file di configurazione trascurati, mancanza di riferimenti chiari alle convenzioni interne del progetto. Il risultato è un codice che tecnicamente funziona ma che non si integra con il resto, e che finisce per generare più lavoro di quanto ne risparmi.

Flussi di lavoro e sicurezza, dove si concentrano i rischi

La seconda direzione affrontata riguarda la strutturazione dei flussi di lavoro. Programmare con un agente non equivale a delegare in blocco: significa costruire una sequenza di passaggi verificabili, in cui ogni intervento possa essere controllato prima di procedere al successivo. Chi salta questa fase tende a ritrovarsi con modifiche a cascata difficili da ricostruire, e con un progetto che si allontana progressivamente dall’intenzione iniziale.

Il capitolo dedicato alla sicurezza è forse quello che merita più attenzione, perché tocca un aspetto che nell’entusiasmo per la produttività passa spesso in secondo piano. Un agente che ha accesso al codice ha, per definizione, accesso a informazioni sensibili. Permessi troppo ampi, credenziali lasciate dove non dovrebbero stare, comandi eseguiti senza una verifica preventiva: sono tutte situazioni che nella pratica si presentano con una frequenza sorprendente, e che la guida affronta indicando come massimizzare la protezione senza rinunciare all’efficienza.

L’impostazione complessiva del testo si rivolge a un pubblico che ha già superato la fase esplorativa e usa Claude Code su progetti di una certa consistenza. Non c’è quindi spazio per le basi, ma per quel livello intermedio dove gli strumenti sono noti e il problema diventa usarli bene. Gli esempi di codice servono esattamente a questo, mostrando affiancate la versione problematica e quella corretta di uno stesso approccio, in modo che la differenza risulti leggibile senza bisogno di spiegazioni astratte.

Tre parti, quindi, che coprono contesto, organizzazione del lavoro e protezione dei dati, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i fallimenti più comuni nello sviluppo con agenti anziché celebrarne le potenzialità.