Chip AMD, possibile rincaro del 10% per i costi TSMC

Un possibile aumento dei prezzi sui chip AMD sta circolando con insistenza nella filiera dei semiconduttori, e il motivo va cercato a monte, dove TSMC avrebbe fatto sapere ai propri clienti che i costi di produzione sono destinati a salire. L’ipotesi che gira tra le fonti asiatiche della catena di fornitura parla di un rincaro attorno al 10% sulla linea di chip dell’azienda, con effetti che toccherebbero sia i processori sia le schede grafiche. Nessuna conferma pubblica, va detto subito, ma il contesto industriale in cui si inserisce l’indiscrezione è tutt’altro che campato per aria.

La finestra temporale indicata è il quarto trimestre del 2026. L’estensione dell’aumento a tutti i prodotti, però, nasce da un’interpretazione delle informazioni raccolte lungo la filiera, non da un annuncio ufficiale. È una distinzione che pesa, perché una cosa è una scelta commerciale ancora da verificare, un’altra sono le difficoltà produttive che AMD stessa mette nero su bianco nei propri documenti finanziari.

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Perché i costi dei chip AMD rischiano di salire

Il punto di partenza è la dipendenza produttiva da TSMC. Nel suo ultimo rapporto annuale AMD spiega che la produzione dei processori e delle GPU basati su nodi a 7 nm o inferiori è concentrata presso la fonderia taiwanese. Tradotto in termini pratici, quando il fornitore alza i listini l’azienda ha davanti due strade: assorbire il colpo sui propri margini oppure spostarne una parte lungo la catena commerciale, fino a chi compra.

C’è poi un secondo aspetto che allarga il perimetro della questione. Nella ricostruzione che circola compaiono anche le schede madri, il che significa una pressione potenzialmente distribuita su più componenti dello stesso PC. Non vuol dire che ogni singolo prodotto vedrà lo stesso rincaro sullo scaffale. Tra il costo industriale sostenuto dal produttore e il cartellino finale in negozio si mettono di mezzo accordi commerciali, margini dei distributori e politiche dei rivenditori, variabili che possono attutire oppure amplificare l’effetto.

Nei propri documenti AMD segnala inoltre che alcuni materiali e componenti, memoria compresa, arrivano da un numero ristretto di fornitori. Poca concorrenza a monte significa meno margine di manovra quando i prezzi si muovono verso l’alto.

La memoria è il vero collo di bottiglia del mercato

Se i chip preoccupano, la DRAM preoccupa ancora di più. Il mercato della memoria sta attraversando una fase di offerta limitata, e le analisi di settore raccontano che i produttori stanno dando priorità ai moduli destinati ai server e alle applicazioni legate all’intelligenza artificiale. Il risultato è una riduzione della capacità disponibile per i prodotti consumer e per le generazioni meno recenti, con prezzi che crescono anche in segmenti che di solito seguono dinamiche diverse.

Il motore di tutto è la domanda di HBM e di memoria per data center. Si tratta di prodotti che richiedono capacità produttiva avanzata e che finiscono per competere con le altre categorie di DRAM per le stesse risorse industriali. Il problema quindi non tocca soltanto chi deve comprare un banco di RAM. La memoria entra in un numero enorme di dispositivi e diventa una voce di costo rilevante anche per chi progetta processori, schede grafiche e sistemi completi.

Su questo fronte AMD non lascia spazio a interpretazioni. Nel rapporto annuale l’azienda scrive che la domanda di memoria ha superato l’offerta disponibile e che questa situazione ha già contribuito all’aumento dei prezzi. Aggiunge anche un avvertimento esplicito: eventuali difficoltà nell’approvvigionamento di memoria, substrati o altri materiali possono far salire i costi di produzione.

Il quadro che ne esce separa due piani. Da un lato un’ipotesi di rincaro dei prezzi che attende ancora una conferma ufficiale, dall’altro una tensione industriale già documentata nei bilanci e nelle analisi della filiera. Per il mercato PC la differenza conta, perché consente di osservare come produttori e distributori decideranno di assorbire l’eventuale aumento dei costi invece di dare per scontato un rialzo automatico sugli scaffali.

Fonte: TecnoAndroid