ChatGPT down: cronologia e GPT personalizzati non rispondono

Diversi utenti stanno segnalando un ChatGPT down comparso all’improvviso, con il chatbot che smette di rispondere come dovrebbe e con una serie di funzioni che sembrano andate in tilt nel giro di pochi minuti. Non si tratta di un blackout totale e uniforme, almeno stando a quanto emerge dalle prime testimonianze, ma di un malfunzionamento a macchia di leopardo che tocca alcune persone sì e altre no, con un numero di segnalazioni che però continua a salire.

I problemi riguardano più di un aspetto del servizio. Chi prova ad aprire la cronologia delle conversazioni si trova davanti a un elenco che non carica, il riconoscimento dei GPT personalizzati sembra saltare del tutto e anche la generazione di immagini con lo strumento più recente non risponde ai comandi. In pratica, il cuore dell’esperienza quotidiana di ChatGPT risulta compromesso proprio nei punti in cui la maggior parte delle persone lo utilizza.

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Cosa non funziona e chi è coinvolto

Le segnalazioni arrivate finora puntano soprattutto verso la versione web del servizio, quella usata dal browser, mentre il quadro sulle applicazioni resta meno definito. È una distinzione che conta, perché suggerisce un problema legato a una porzione specifica dell’infrastruttura piuttosto che a un crollo generalizzato dei sistemi di OpenAI. Le cause, al momento, restano sconosciute e nessuna spiegazione ufficiale è stata diffusa.

Il dettaglio curioso è un altro. La pagina di status di OpenAI, quella che di norma segnala interruzioni, rallentamenti e manutenzioni programmate, continua a mostrare tutto in ordine. Nessun avviso, nessun incidente aperto, nessun disservizio riconosciuto. Un disallineamento che capita più spesso di quanto si pensi, perché i cruscotti di monitoraggio delle grandi piattaforme aggiornano lo stato solo quando il problema viene verificato internamente e classificato come tale. Nel frattempo, chi sta davanti allo schermo vede semplicemente qualcosa che non parte.

Perché un disservizio del genere pesa più di ieri

Un malfunzionamento di questo tipo, fino a qualche anno fa, sarebbe stato poco più di una seccatura. Oggi il discorso cambia, perché il chatbot è entrato in una quantità enorme di flussi di lavoro quotidiani, dalla scrittura alla programmazione, passando per l’organizzazione di appunti e la creazione di contenuti visivi. Quando la cronologia non carica, il timore immediato non è tanto l’attesa quanto la possibile perdita del materiale accumulato nelle conversazioni precedenti. Un timore che, va detto, nei precedenti episodi simili si è quasi sempre rivelato infondato, con i dati tornati regolarmente accessibili una volta risolto il problema.

Il fatto che il disservizio colpisca contemporaneamente funzioni diverse tra loro, cioè memoria delle chat, GPT personalizzati e generazione visiva, lascia pensare a un elemento comune a monte piuttosto che a tre guasti separati. Ma senza una comunicazione ufficiale si rimane nel campo delle ipotesi.

Per ora l’unica strategia praticabile per gli utenti coinvolti è armarsi di pazienza, evitare di aprire e chiudere sessioni a ripetizione e tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sullo stato del servizio. Situazioni analoghe, in passato, si sono risolte nell’arco di poche decine di minuti, con il ripristino graduale delle singole funzioni piuttosto che con un ritorno immediato alla piena operatività. Il monitoraggio dell’andamento prosegue, in attesa che la situazione si chiarisca o che arrivi una presa di posizione da parte dell’azienda.