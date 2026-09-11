Euro digitale, l’Italia propone zero commissioni sotto i 10 euro

L’idea arriva da Roma e riguarda uno dei nodi più delicati del progetto europeo sulla moneta digitale: l’euro digitale potrebbe non prevedere alcuna commissione per i pagamenti sotto i 10 euro di spesa. È questa la proposta avanzata dall’Italia nel confronto tra gli Stati membri, e a quanto risulta avrebbe incontrato il favore della Banca Centrale Europea. Un dettaglio tecnico solo in apparenza, perché tocca il punto che più interessa a chi sta dietro al bancone di un bar o di un’edicola.

Il ragionamento è semplice. Sulle microtransazioni, quelle da pochi euro, il peso delle commissioni diventa sproporzionato rispetto all’incasso. Un caffè, un giornale, un pacchetto di caramelle: se su ogni operazione il commerciante deve lasciare qualcosa al circuito di pagamento, il conto alla fine della giornata pesa. Ed è proprio lì che si è concentrata la proposta italiana, con una soglia fissata a 10 euro sotto la quale il costo per l’esercente verrebbe azzerato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché la soglia dei 10 euro conta per i piccoli commercianti

Chi lavora nel commercio al dettaglio conosce bene la questione. Le carte hanno cambiato le abitudini di pagamento, ma per i piccoli commercianti l’incentivo a spingere il contante sulle spese minime è rimasto, e la ragione è quasi sempre la stessa: sotto una certa cifra, la transazione elettronica costa troppo in proporzione. Azzerare le commissioni sulle spese più basse significa togliere di mezzo quell’attrito, e rendere l’euro digitale una scelta neutra dal punto di vista economico per chi vende.

C’è poi un aspetto meno immediato ma non secondario. Il progetto dell’euro digitale nasce come strumento pubblico, pensato per garantire un mezzo di pagamento europeo accessibile e diffuso. Se il suo utilizzo dovesse risultare più oneroso del contante nelle spese quotidiane, l’adozione rischierebbe di restare marginale proprio nel segmento dove la moneta digitale potrebbe avere più senso. La proposta italiana, in questo senso, prova a costruire un incentivo concreto anziché limitarsi a una dichiarazione di principio.

Il ruolo della Banca Centrale Europea e il confronto tra gli Stati

Il fatto che la Banca Centrale Europea abbia guardato con interesse all’ipotesi italiana è un segnale che pesa nel negoziato. Il dossier sull’euro digitale è da tempo terreno di discussione tra istituzioni europee, governi nazionali e mondo bancario, con posizioni che non sempre coincidono. Le commissioni sono uno dei punti più sensibili, perché definiscono chi sostiene il costo dell’infrastruttura e in che misura.

Sul piano pratico, una soglia come quella proposta cambierebbe il modo in cui i pagamenti di piccolo importo vengono percepiti sia da chi paga sia da chi incassa. Il consumatore non vedrebbe differenze immediate, dato che le commissioni ricadono sull’esercente, ma l’effetto indiretto sarebbe una maggiore disponibilità dei negozi ad accettare pagamenti digitali anche per cifre modeste, senza il classico minimo di spesa esposto in cassa.

Resta il fatto che il progetto dell’euro digitale procede per passaggi negoziali, e ogni dettaglio operativo viene limato nel confronto tra i Paesi membri. L’Italia, su questo specifico punto, ha scelto di mettere al centro le esigenze del commercio di prossimità, quello che vive di transazioni piccole e ripetute. La proposta di esentare da commissioni le spese sotto i 10 euro è ora sul tavolo europeo, con il sostegno che sarebbe arrivato da Francoforte.