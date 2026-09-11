Xbox Game Pass Ultimate, prezzi personalizzati per i nuovi utenti

Chi non ha ancora attivato Game Pass potrebbe trovarsi davanti a un prezzo diverso da quello del vicino di casa, e non per errore. Da alcune segnalazioni emerge che Microsoft starebbe testando tariffe personalizzate per i nuovi clienti di Xbox Game Pass Ultimate, con proposte di abbonamento costruite su misura del singolo destinatario. Non parliamo di sconti generalizzati validi per tutti, ma di condizioni economiche che cambiano da persona a persona, indirizzate a chi il servizio non lo ha mai sottoscritto.

Il punto sensibile è ovviamente il costo d’ingresso. Le testimonianze raccolte descrivono importi mensili differenti tra un’offerta e l’altra, ed è proprio questa discrepanza ad aver acceso l’ipotesi di una sperimentazione sui prezzi dinamici. Una pratica diffusa altrove, meno abituale nel mondo degli abbonamenti videoludici, dove finora il listino è sempre stato una tabella uguale per chiunque.

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Come funzionerebbero le offerte personalizzate

C’è un dettaglio che rende il quadro più concreto rispetto alla semplice voce di corridoio. Nelle proposte segnalate, Microsoft indica esplicitamente che il trattamento economico agevolato vale per i primi 12 mesi. La cifra viene comunicata su base mensile, mentre la finestra promozionale copre il primo anno di sottoscrizione. Sono due cose distinte, e conviene tenerle separate quando si legge l’offerta: quanto si paga ogni mese e per quanto tempo quella condizione resta valida. Passato quel periodo, l’abbonamento si rinnova alla tariffa ordinaria del piano. Il prezzo mostrato al momento dell’attivazione, quindi, va sempre letto insieme alla clausola sul rinnovo successivo. Una fase iniziale scontata, poi il ritorno al listino standard. È una struttura indicata nero su bianco nelle condizioni riportate dagli utenti che hanno ricevuto queste proposte, non una deduzione.

Il meccanismo, letto così, ricorda molto le formule di acquisizione clienti già viste nel mondo dello streaming e della telefonia. La differenza sta nel fatto che l’importo iniziale non sarebbe uguale per tutti, ma calibrato sul singolo profilo. Ed è questo l’aspetto che più ha fatto discutere tra gli abbonati.

Anche l’Europa nel raggio del test

Le segnalazioni non si fermano al mercato statunitense. Tra i Paesi citati compare la Spagna, dove sarebbero arrivate proposte dello stesso tipo. Il riferimento europeo, però, si limita alla presenza dell’iniziativa: dal materiale disponibile non emerge alcun importo in euro associato alle offerte spagnole, né una cifra che possa essere presa come riferimento per il pubblico italiano. Su questo, per ora, nessun numero.

Sulla cronologia, alcune testimonianze collocano la comparsa di queste condizioni già uno o due mesi prima rispetto al momento in cui le segnalazioni sono state raccolte. Non sarebbe quindi una novità dell’ultima settimana, ma qualcosa che circola da un po’ senza aver mai ricevuto una comunicazione ufficiale. La presunta sperimentazione si inserisce nel filone dei cambiamenti di prezzo descritti per il servizio sotto la guida di Asha Sharma, mentre Xbox continua a mettere mano alla propria offerta in abbonamento e alla direzione commerciale che vuole darle.

I contenuti restano su un binario separato

Sul fronte del catalogo, il discorso è indipendente da tutto questo. Il 25 agosto sono stati annunciati due nuovi giochi gratis destinati agli abbonati, seguendo la solita cadenza con cui la libreria viene aggiornata. Le offerte personalizzate, invece, riguardano esclusivamente le condizioni economiche con cui i nuovi clienti possono iniziare a usare il servizio, senza toccare quello che si trova all’interno del piano.

La distinzione conta, perché mescolare le due cose porterebbe fuori strada. Da un lato ci sono i titoli che entrano ed escono dal catalogo, dall’altro c’è la porta d’ingresso a Game Pass Ultimate, che secondo le testimonianze raccolte sta assumendo forme diverse a seconda di chi bussa. Nessuna comunicazione ufficiale ha finora confermato l’esistenza del test, che resta descritto soltanto attraverso le esperienze dirette degli utenti coinvolti.