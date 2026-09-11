Decreto BYD: sconti fino a 11.600 euro sulle ibride plug-in

Si chiama Decreto BYD ed è la mossa con cui il costruttore cinese apre settembre 2026 sul mercato italiano, una promozione costruita in casa che funziona come un bonus per la sostituzione dell’auto e che, a seconda del modello e della configurazione, può arrivare fino a 11.600 euro. Il nome, va detto, non è casuale. Suona come una presa di posizione, quasi una provocazione garbata verso il modo in cui gli incentivi pubblici vengono gestiti in Europa.

La logica dichiarata dall’azienda è semplice: offrire un riferimento chiaro dentro un quadro che chiaro non è. Le regole cambiano da Paese a Paese, gli importi si modificano nel corso dell’anno, le finestre di apertura si aprono e si chiudono con tempistiche che spesso lasciano spiazzati anche gli addetti ai lavori. Dal punto di vista di chi entra in concessionaria con l’intenzione di cambiare macchina, la differenza pratica è concreta: lo sconto non dipende da graduatorie, non è legato a fondi che si esauriscono nel giro di poche ore, non richiede di stare col dito sul mouse aspettando il click.

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Carburante caro e un parco auto che invecchia

La seconda ragione messa nero su bianco riguarda il costo del carburante, che continua a pesare sulle spese di mobilità delle famiglie italiane. Ed è proprio su questo terreno che si gioca la partita delle ibride plug in, dove il confronto non si limita al prezzo di listino ma si sposta sul costo per chilometro, quello che si vede davvero a fine mese guardando gli scontrini e le bollette.

Poi c’è un dato di fondo che nessuno può ignorare. Il parco circolante italiano è tra i più anziani d’Europa e il suo rinnovo procede a passo lento, molto lento. È esattamente lo spazio in cui campagne commerciali di questo tipo trovano terreno fertile, perché intercettano una domanda potenziale che esiste ma che spesso resta ferma per mancanza di una spinta economica sufficientemente convincente.

La tecnologia Super Ibrida DM i sotto la lente

L’iniziativa riguarda la gamma Super Ibrida DM i, la tecnologia proprietaria con cui il marchio combina motore elettrico e motore termico. I numeri dichiarati sono di quelli che fanno alzare il sopracciglio: oltre 1.300 km di autonomia complessiva e consumi che, a seconda di modello e allestimento, arrivano fino a 71 km/l.

Qui serve però un minimo di onestà interpretativa. Si tratta di valori di riferimento ottenuti nelle condizioni più favorevoli, non della media che si registra nel traffico quotidiano tra semafori, tangenziali e code del venerdì sera. Vanno letti per quello che sono, cioè un potenziale massimo. Il posizionamento commerciale resta comunque leggibile senza troppa fatica: parlare a chi guarda con curiosità all’elettrificazione ma non se la sente ancora di fare il salto verso un’auto puramente a batteria, magari perché non ha una colonnina sotto casa o perché fa spesso viaggi lunghi.

Le tre verifiche da fare prima di firmare

L’importo massimo di 11.600 euro non si applica a tutta la gamma, e questo è il punto su cui conviene soffermarsi più a lungo. Prima di mettersi a fare i conti sul serio ci sono tre cose da controllare. La prima riguarda il contributo effettivamente associato al modello e all’allestimento scelto, perché la forbice esiste ed è ampia. La seconda riguarda le condizioni legate alla vettura da sostituire, che nelle formule di questo tipo pesano parecchio. La terza è capire come il tutto si combini con le eventuali agevolazioni locali o nazionali ancora attive, perché la somma non è sempre automatica.

Un elemento va tenuto a mente più di ogni altro: il Decreto BYD è una campagna a termine e la validità copre il mese di settembre. Chi sta valutando il cambio auto in questa finestra ha quindi un calendario piuttosto stretto entro cui muoversi, senza le incognite delle graduatorie ma con una scadenza ben precisa da rispettare.