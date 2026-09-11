iPhone 18 Pro Max già su Amazon per i preordini di domani

Chi aspettava un segnale concreto sull’arrivo di iPhone 18 Pro Max in Italia lo ha trovato dove forse era più logico cercarlo, cioè su Amazon. La scheda prodotto del nuovo top di gamma Apple è comparsa sullo store, completa ma ancora congelata, nel senso che il pulsante per acquistare non c’è. Nessun preordine, nessun carrello, solo la pagina pronta a essere accesa quando arriverà il momento giusto. E il momento, per la cronaca, è fissato al 12 settembre a partire dalle 14. Il prezzo è di 1639 euro per la versione da 256 GB.

È una di quelle situazioni che si ripetono a ogni lancio Apple, eppure continuano a funzionare come termometro dell’attesa. Amazon ha già attivato gli ASIN, ovvero i codici identificativi con cui ogni singola variante viene catalogata all’interno dello store. Tradotto in pratica: la macchina è in moto, i prodotti esistono nel sistema, manca solo il via libera commerciale. Tutte le versioni del dispositivo risultano elencate, con le rispettive configurazioni, ma per ora restano lì a guardare senza poter essere messe nel carrello.

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Preordini al via il 12 settembre, insieme a iPhone 18 Pro

L’appuntamento riguarda anche il modello più compatto, perché iPhone 18 Pro apre i preordini nello stesso identico momento. Le due varianti viaggiano in coppia, come ormai da consuetudine, e chi punta alla configurazione specifica che ha in mente farebbe bene a farsi trovare pronto. Le prime ondate di prenotazioni, storicamente, sono quelle che decidono chi riceve il telefono nei giorni del lancio e chi invece si ritrova con una data di consegna spostata di qualche settimana.

La comparsa anticipata della pagina su Amazon ha un valore soprattutto pratico. Significa poter salvare il link, tenerlo sotto controllo, sapere esattamente dove cliccare quando scatteranno le 14 di quel venerdì. Nessuna corsa disperata nella barra di ricerca, nessun rischio di finire su schede sbagliate o su rivenditori terzi poco chiari. Una piccola accortezza che, nei minuti caldi dei preordini, può fare la differenza tra un ordine confermato e una pagina che si ricarica all’infinito.

I prezzi già circolanti per iPhone 18 Pro Max e iPhone 18 Pro

Sul fronte prezzi, intanto, qualche riferimento concreto è già disponibile. Apple iPhone 18 Pro Max risulta proposto online da Comet.it a 1.639 euro, mentre iPhone 18 Pro viene indicato a 1.489 euro sempre sullo stesso store. Numeri che offrono un primo punto di partenza per farsi un’idea di dove si posizioni la nuova generazione, in attesa che anche gli altri canali di vendita scoprano le proprie carte.

Centocinquanta euro separano i due modelli, una differenza che come sempre chiama in causa la solita domanda: quanto conta davvero il formato più generoso rispetto alla comodità di un telefono che sta meglio in tasca. È una scelta personale, e le risposte cambiano parecchio da persona a persona.

Nel frattempo lo store continua ad aggiornarsi, con le schede che si popolano gradualmente e i vari tagli di memoria che appaiono uno dopo l’altro. Le informazioni raccolte fanno riferimento all’aggiornamento del 10 settembre 2026, alle 16:17, con la situazione che resta fluida fino all’apertura ufficiale delle prenotazioni. Chi ha già deciso quale configurazione portarsi a casa può quindi iniziare a mettere in agenda data e orario, perché il calendario stavolta è chiaro e non lascia margini di interpretazione.