CarPlay, Claude arriva a bordo: ora sono cinque le AI supportate

Chi passa parecchio tempo al volante ha ora una possibilità in più: CarPlay funziona con cinque grandi app di chatbot basate su intelligenza artificiale, e l’ultima arrivata porta la firma di Anthropic. Claude ha infatti aggiornato la sua applicazione per iPhone introducendo il supporto al sistema di infotainment di Apple, diventando la seconda app del genere ad allinearsi nel giro di pochi giorni. Un dettaglio che racconta bene la direzione presa dal cruscotto digitale di Cupertino, sempre meno legato a mappe e musica e sempre più orientato alla conversazione.

Il punto di svolta risale a iOS 26.4, quando Apple ha aperto CarPlay a una nuova categoria di applicazioni, quelle conversazionali. Tradotto in parole semplici: software pensati per essere usati parlando, senza toccare nulla, esattamente ciò che serve quando le mani stanno sul volante e gli occhi sulla strada. Da lì in avanti la lista si è riempita con una certa rapidità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Chi c’è già a bordo e cosa cambia davvero

Prima di Claude erano arrivati ChatGPT, Perplexity e Grok, ai quali si è aggiunto Meta AI appena qualche giorno fa. Con l’ingresso dell’app di Anthropic il conto sale a cinque, un numero che comincia a somigliare a un ecosistema vero e proprio più che a una curiosità per appassionati. La logica è sempre la stessa: invece di armeggiare con il telefono, si chiede qualcosa ad alta voce e si ascolta la risposta.

L’aggiornamento di Claude di questa settimana è il primo a includere il supporto a CarPlay. L’interfaccia, per quanto essenziale, fa quello che deve: mostra l’elenco delle conversazioni recenti, così è possibile riprendere un discorso lasciato a metà, oppure avviarne una nuova sfruttando la funzione vocale dell’assistente. Nessun fronzolo, nessun menù labirintico. Del resto su uno schermo montato in plancia la sobrietà non è una scelta estetica ma una necessità di sicurezza.

Vale la pena ricordare che CarPlay ormai dialoga con oltre 120 app popolari per iPhone, dai navigatori ai servizi di streaming audio, passando per messaggistica e podcast. L’arrivo dei chatbot, però, rappresenta qualcosa di diverso rispetto al semplice ampliamento del catalogo. Cambia il modo stesso in cui si interagisce con l’auto, perché la domanda non è più solo dove si trova il distributore più vicino, ma può riguardare praticamente qualsiasi cosa.

Il prossimo passo si chiama iOS 27

C’è poi il capitolo che riguarda direttamente Apple. Siri con intelligenza artificiale entrerà nella festa di CarPlay a partire da iOS 27, l’aggiornamento software per iPhone attualmente in fase beta e atteso al debutto ufficiale proprio in questo mese. Un ingresso che arriva quando il terreno è già stato preparato dalla concorrenza, situazione che negli ultimi anni si è ripetuta più di una volta dalle parti di Cupertino.

L’apertura verso app di terze parti, va detto, non era affatto scontata. Per anni CarPlay è rimasto un ambiente piuttosto blindato, con categorie ben definite e poche eccezioni. La scelta di accogliere le applicazioni conversazionali, e quindi anche assistenti che competono direttamente con Siri, segna un cambio di atteggiamento non da poco.

Per chi guida, il risultato pratico è abbastanza immediato. Chi usa già un assistente sul telefono lo ritrova sullo schermo dell’auto, con la stessa cronologia e la stessa voce. Chi invece non ha mai provato questi strumenti si trova davanti a un contesto quasi ideale per iniziare, visto che parlare mentre si guida è forse l’unico momento della giornata in cui la voce batte la tastiera senza discussioni.

Restano ovviamente le differenze tra un’app e l’altra, sia nella qualità delle risposte sia nel modo in cui gestiscono la sintesi vocale. Ma la barriera d’ingresso, quella tecnica, è stata rimossa. Chi vuole provare Claude in auto deve semplicemente aggiornare l’applicazione sul proprio iPhone e collegarlo al sistema di bordo, con il cavo oppure attraverso un adattatore wireless.