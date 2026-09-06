Dreame Aqua20 Pro Ultra: vapore a 180 °C contro i batteri

A Berlino Dreame si è presentata a IFA 2026 con un catalogo che ormai racconta molto più di un semplice produttore di robot aspirapolvere. Accanto ai soliti dispositivi per la casa sono arrivati robot tagliaerba, cinque lavapavimenti e persino una action cam capace di registrare in 8K. Il messaggio è abbastanza chiaro: l’azienda vuole uscire dal recinto della pulizia domestica, pur continuando a finanziarsi proprio grazie a quello.

I numeri, del resto, giocano a favore. Nel primo semestre del 2026 i ricavi sono cresciuti del 91% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo un 2025 chiuso con un incremento del 103%. Oltre cinque milioni di famiglie europee hanno in casa almeno un prodotto del marchio, presente in più di 120 Paesi e distribuito attraverso una rete che supera i 10.000 punti vendita fisici. Entro fine anno i flagship store europei dovrebbero diventare 23, quello di Milano compreso. Nel segmento dei robot aspirapolvere l’azienda dichiara una quota del 42,1% in Europa occidentale e del 44,2% in Italia nella prima metà del 2026.

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Aqua20 e A4 AWD Pro, il vapore entra nel robot e il taglio arriva a zero centimetri

Il pezzo forte per la casa è Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti con una fonte di vapore integrata che arriva a 180 °C e alimenta quattro ugelli. Il vapore ammorbidisce lo sporco prima che il rullo passi con acqua calda, e la temperatura dichiarata riguarda il sistema che lo genera, non il pavimento. Secondo test del laboratorio indipendente SGS, il trattamento elimina il 99,999% dei batteri. Il rullo viene poi lavato nella base con acqua a 100 °C.

Il mocio a rullo si estende lateralmente di 8 centimetri, il doppio rispetto ad Aqua10 Ultra Roller Complete, proprio per ridurre le zone che i robot tendono a lasciare sporche. L’aspirazione tocca i 40.000 Pa, il sistema Proleap consente di superare ostacoli singoli fino a 5 centimetri e dislivelli a doppio livello fino a 10 centimetri. La navigazione si affida a OmniSight 4.0, con riconoscimento di oltre 320 categorie di oggetti e individuazione di ostacoli da 10 millimetri. Un aggiornamento software porterà anche una funzione di apprendimento adattivo che ricalcola il percorso davanti a oggetti in movimento.

Fuori casa arriva la serie A4 AWD Pro, robot tagliaerba per giardini fino a 3.500 o 5.000 metri quadrati, con quattro ruote motrici pensate per terreni irregolari e pendenze fino a 42 gradi. EdgeMaster 4.0 usa un disco che si sposta lateralmente vicino a muri, recinzioni e aiuole, per un taglio dichiarato fino a zero centimetri dal bordo. La navigazione OmniSense 4.0 unisce LiDAR 3D a 360 gradi, posizionamento RTK, cioè una correzione satellitare in tempo reale degli errori del GPS, e telecamere binoculari, così da lavorare senza filo perimetrale interrato. Gli ostacoli riconosciuti sono oltre 300.

LEAPTIC Cube, la T Series e i prezzi italiani

Il prodotto che segna davvero la svolta pesa però 55,9 grammi. LEAPTIC Cube registra fino a 8K a 30 fotogrammi al secondo, sale a 120 fps in 4K, supporta 4K HDR a 60 fps e scatta foto da 50 megapixel, con obiettivo da 155 gradi. Ha stabilizzazione GyroSteady AI, funzioni di riconoscimento scena e inseguimento del soggetto, impermeabilità fino a 10 metri e 110 minuti di autonomia, che diventano 210 con il modulo Magnetic Battery Cube venduto a parte. Due i tagli di memoria, 64 e 128 GB. Era già stata mostrata al CES di Las Vegas a inizio 2026 insieme a un progetto più ampio di occhiali e anello con intelligenza artificiale. Qui però il senso industriale è evidente: miniaturizzazione, sensori e algoritmi applicati a un mercato dove GoPro, DJI e Insta360 hanno costruito ecosistemi e community difficili da scalfire.

Chiude il quadro la T Series, cinque lavapavimenti Wet & Dry reclinabili fino a 180 gradi: T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat e T16 Pro Steam. Il T16 Pro Heat lava con acqua a 90 °C, raggiunge 30 kPa e dichiara 70 minuti di autonomia con batteria sostituibile, mentre il T16 Pro Steam aggiunge SaunaClean, con vapore generato a 200 °C. Sui prezzi, Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete arriva in Italia da ottobre 2026 a 1.499 euro, LEAPTIC Cube da metà ottobre 2026 a partire da 399 euro, la A4 AWD Pro Series in Europa nel primo trimestre del 2027 con listino ancora da definire. La T Series parte in Europa il 15 settembre: T12 Pro a 319 euro, T14 Pro a 399, T15 Pro Heat a 499, T16 Pro Heat a 629, T16 Pro Steam a 649. Il tutto sotto la nuova identità Dreame Group, che riunisce Dreame, MOVA e NAVEE.