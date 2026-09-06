The Blood of Dawnwalker supera il milione di copie vendute

Un milione di copie vendute è il primo traguardo concreto raggiunto da The Blood of Dawnwalker, il gioco di ruolo firmato Rebel Wolves che nelle scorse settimane aveva già raccolto parecchia curiosità attorno a sé. L’annuncio è arrivato direttamente dallo studio attraverso i propri canali social, accompagnato da un ringraziamento alla comunità di giocatori che ha deciso di dare fiducia a un progetto completamente nuovo, senza un marchio famoso alle spalle a fare da paracadute.

Il dettaglio non è affatto secondario. Piazzare un milione di copie oggi, con una proprietà intellettuale inedita, è un risultato tutt’altro che scontato. Il mercato tende a premiare i seguiti, i franchise consolidati oppure quei titoli pensati per funzionare bene nelle dirette e nei contenuti da condividere, spesso a scapito della rifinitura. In questo scenario, il debutto di The Blood of Dawnwalker assume un peso specifico diverso.

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Un esordio accolto bene fin dal primo annuncio

C’è da dire che il gioco ha avuto un’accoglienza calorosa praticamente da subito, sin da quando è stato svelato. Ha toccato le corde giuste, ha mostrato un’identità chiara e ha convinto chi lo seguiva ancora prima di poterlo provare. Non capita spesso, e quando succede significa che il lavoro di presentazione è stato costruito con cura. Rebel Wolves è poi intervenuta anche sui problemi segnalati dalla versione PC, segno di un’attenzione al post lancio che i giocatori tendono a notare. Il milione di copie, insomma, arriva come conferma di un interesse che si era già manifestato mesi prima. Un conto è generare attesa, un altro è trasformarla in vendite reali, soprattutto quando manca il richiamo di un nome noto stampato sulla copertina.

L’Europa del Trecento tra guerra, peste e vampiri

L’ambientazione di The Blood of Dawnwalker è una delle carte più forti del progetto. Siamo in un’Europa del XIV secolo devastata dalla guerra e dalla peste, un continente stremato dove le istituzioni traballano e la popolazione è allo stremo. Proprio approfittando di questa debolezza, i vampiri escono dalle ombre in cui si erano nascosti per secoli e provano a riprendersi libertà e potere. Con loro emergono anche altre creature della notte. Tutto ciò che fino a quel momento apparteneva al regno dei miti, delle superstizioni e dei racconti sussurrati davanti al fuoco diventa improvvisamente realtà tangibile. Un’idea semplice sulla carta, ma efficace, perché innesta il soprannaturale su un contesto storico già di per sé cupo e credibile.

Coen, il Vesperale sospeso tra due mondi

Al centro della vicenda c’è Coen, un giovane trasformato in un Vesperale, una creatura condannata a vivere per sempre sul confine tra il mondo degli uomini e quello della notte. La sua nuova natura gli apre le porte a poteri che prima non avrebbe nemmeno immaginato, ma il prezzo da pagare è altissimo, perché ogni passo lo avvicina alla possibilità di perdere per sempre la propria umanità.

L’obiettivo di Coen è salvare la sua famiglia. Il modo in cui ci riuscirà, però, dipende interamente dalle scelte compiute lungo il percorso. Può decidere di abbracciare i poteri ottenuti con la trasformazione e accettarne le conseguenze, oppure provare a difendere quel poco che resta della sua parte umana. Due strade diverse, stesso interrogativo di fondo: quanto è disposto a sacrificare per proteggere le persone a cui tiene. È su questa tensione che si regge la struttura narrativa del gioco, con un sistema di decisioni che influenza direttamente lo sviluppo della storia. Nessuna delle due direzioni viene presentata come quella giusta, e il conflitto interno del protagonista resta il motore di tutta l’avventura.

Il traguardo raggiunto da Rebel Wolves arriva quindi in un momento in cui lo studio sta ancora lavorando alla rifinitura tecnica del titolo, con interventi mirati soprattutto sulla versione destinata ai computer.