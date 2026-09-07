iPhone 18 Pro, Tim Cook fuori dall’evento del 9 settembre ma dietro le quinte

Il debutto di iPhone 18 Pro sarà anche il primo grande banco di prova per la nuova Apple guidata da John Ternus, che dall’1 settembre siede ufficialmente sulla poltrona più pesante di Cupertino. Una successione preparata da tempo, certo, ma che arriva a ridosso dell’appuntamento più importante dell’anno per l’azienda. E il modo in cui verrà gestita quella presentazione dice parecchio sulle intenzioni della società.

L’evento si chiama “Surprise and Shine” ed è fissato per il 9 settembre. Sul palco virtuale, perché ormai il formato è quello del video registrato e confezionato nei minimi dettagli, arriveranno iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, con ogni probabilità accompagnati dal primo iPhone pieghevole della storia dell’azienda. Un lancio che di per sé basterebbe a riempire titoli per settimane, e che invece si porta dietro un secondo livello di lettura tutto interno agli equilibri di Cupertino.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tim Cook fuori dal video di presentazione

La novità è che Tim Cook non comparirà nel filmato preparato per il lancio dei nuovi melafonini. Nessun saluto, nessun passaggio di testimone davanti alle telecamere, nessuna comparsata simbolica. A guidare la scena ci sarà soltanto John Ternus, diventato CEO da appena una settimana e già chiamato a presentarsi al mondo come il volto dell’azienda.

Una decisione che sulla carta può sembrare fredda, considerando quanto Cook abbia significato per Apple negli ultimi quindici anni. In realtà risponde a una logica piuttosto lineare. Un messaggio di addio dell’ex amministratore delegato sarebbe stato un momento carico di significato, spendibile emotivamente e probabilmente destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Ma avrebbe anche spostato l’attenzione, sovrapponendo due narrazioni e rendendo meno netto il passaggio di leadership proprio nel momento in cui serve chiarezza assoluta.

Chi conosce i meccanismi comunicativi di Cupertino sa quanto ogni singolo secondo di quei video sia calibrato. Non c’è nulla di improvvisato, dalle inquadrature ai passaggi tra un dirigente e l’altro. Escludere Cook dal filmato non è una dimenticanza né uno sgarbo, è una scelta editoriale precisa, pensata per associare immediatamente il nuovo corso a una faccia sola.

Ternus e l’eredità di una macchina perfettamente oliata

Il tempismo, del resto, non è casuale. Far coincidere il primo evento della gestione Ternus con il lancio di iPhone 18 Pro significa consegnargli il palcoscenico più ampio possibile, quello che ogni settembre cattura l’attenzione di mezzo pianeta. Un modo per bruciare le tappe e trasformare un nome noto agli addetti ai lavori in un volto riconoscibile per il grande pubblico.

La sfida, per il nuovo amministratore delegato, non riguarda solo la presenza scenica. Raccogliere l’eredità di Cook vuol dire prendere in mano un’azienda che ha costruito la propria identità sulla continuità, sulla capacità di non sbagliare i tempi e di far sembrare inevitabile ogni prodotto presentato. Il debutto del pieghevole, se confermato, rappresenta il primo vero salto di categoria dell’era Apple post Cook, in un segmento dove altri produttori si muovono da anni.

Il 9 settembre, quindi, non ci sarà solo hardware da guardare. Ci sarà un cambio di volto messo in scena con la stessa cura riservata alle specifiche tecniche, con Ternus che si presenta da solo davanti alla telecamera e Cook che, almeno in quell’occasione, resta fuori campo. Le prossime settimane diranno se e quando l’ormai ex CEO tornerà a mostrarsi pubblicamente in altre vesti, ma per il lancio di iPhone 18 Pro Max e degli altri modelli la linea è già tracciata.