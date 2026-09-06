The Cycle, Stephen King consiglia l’horror in arrivo su Shudder

Un consiglio di visione firmato Stephen King pesa sempre parecchio, e stavolta il bersaglio non è un adattamento dei suoi romanzi ma un horror indipendente destinato a Shudder. Lo scrittore ha segnalato su Twitter un film intitolato The Cycle, in arrivo a ottobre sulla piattaforma, spiegando che di solito non fa da cassa di risonanza per gli horror altrui. Le parole sono state piuttosto nette, quasi una raccomandazione personale: capita raramente che il maestro del brivido spinga qualcosa che non porta la sua firma.

“C’è un film in arrivo su Shudder a ottobre che si chiama The Cycle”, ha scritto King. “Di solito non pubblicizzo i film horror, a meno che non siano i miei, haha, ma questo è speciale. Segnatevelo in calendario”. Un endorsement asciutto, senza giri di parole, che ha immediatamente acceso i riflettori su un progetto che fino a quel momento viaggiava sottotraccia.

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Chi c’è nel cast e di cosa parla The Cycle

Protagonista è Deborah Ann Woll, volto noto agli appassionati di Daredevil: Born Again, qui nei panni di Meg. Il punto di partenza della storia è di quelli che promettono male, nel senso migliore per un horror: il corpo del padre della protagonista, scomparso da 36 anni, riemerge all’improvviso sulla scena di un crimine agghiacciante. Da lì Meg comincia a scavare nel passato oscuro dell’uomo, e più scava peggio è.

Attorno a lei un cast piuttosto folto, che comprende Jeffrey Donovan, Gretchen Corbett, Will Hochman, Dana Millican, Phillip Andrew Botello, Jack Doolan, Trevor Newlin, Don Keith Opper e Carl W. Crudup. Il trailer già circolante gioca molto sul sonoro, con rumori che scricchiolano, suoni umidi e carnosi, quel tipo di effetti che si associano istintivamente a un cadavere rianimato. Non è chiaro se dietro ci sia davvero qualcosa di soprannaturale o se tutto si consumi nella testa di Meg, e il film sembra costruito apposta per tenere questa ambiguità in piedi il più a lungo possibile.

Il regista e il debito con il maestro dell’horror

Dietro la macchina da presa c’è Jordan Downey, già visto all’opera su V/H/S Beyond, che alla segnalazione ha reagito con una gratitudine sincera e piuttosto emozionata. “Non c’è un momento della mia vita in cui Stephen King non sia stato presente, influenzando ogni singolo aspetto della mia formazione cinematografica”, ha spiegato il regista. “Quindi vedere il maestro dell’horror commentare un film che ho diretto, per giunta una lettera d’amore al suo lavoro, è quasi impossibile da concepire. Sono davvero fortunato”.

Il dettaglio non è secondario, perché The Cycle nasce dichiaratamente come omaggio all’immaginario dello scrittore. Il che rende la segnalazione una specie di cerchio che si chiude: un autore cresciuto a pane e King che riceve la benedizione pubblica proprio da lui. Nel panorama dell’horror indipendente, dove la visibilità è merce rara e i budget spesso microscopici, un messaggio del genere vale più di qualunque campagna promozionale.

Quando arriva su Shudder

L’appuntamento è fissato per il 23 ottobre, data in cui il film sbarcherà su Shudder, la piattaforma specializzata in cinema di genere che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio solido tra gli appassionati grazie proprio a titoli come questo, produzioni fuori dai circuiti maggiori ma con idee chiare.

Per Deborah Ann Woll si tratta di un ruolo centrale, molto diverso dal registro a cui l’ha abituata il pubblico dei cinecomic, e il materiale promozionale la mostra al centro di quasi ogni inquadratura. La storia dei 36 anni di assenza del padre e del ritrovamento del corpo resta il motore narrativo, con la domanda di fondo mai davvero risolta nelle immagini diffuse finora: si tratta di qualcosa che torna dal mondo dei morti oppure di una mente che cede sotto il peso di un trauma mai elaborato.