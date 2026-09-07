Google Maps, la funzione nascosta per organizzare i viaggi

Chi usa Google Maps quasi ogni giorno probabilmente non ha mai aperto la sezione dedicata agli elenchi personalizzati, eppure è proprio lì che si nasconde uno degli strumenti più utili per organizzare un viaggio senza impazzire tra appunti sparsi e screenshot dimenticati nella galleria. Non si tratta dei classici Preferiti o dei Luoghi con stella, che restano contenitori piuttosto rigidi, ma di liste vere e proprie, dove ogni tappa può avere una nota, una posizione precisa nell’ordine e persino un simbolo che la identifica sulla mappa.

La procedura per crearne una è meno macchinosa di quanto si immagini. Si apre l’app, si tocca la scheda “Tu” in basso al centro e da lì si sceglie “Nuovo elenco”. A quel punto si assegna un nome, una descrizione e, volendo, una emoji identificativa. Sembra un dettaglio da poco, ma cambia parecchio la leggibilità della mappa quando i punti salvati iniziano a diventare decine.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa distingue le liste dai soliti Preferiti

La differenza più concreta rispetto ai Preferiti sta in due funzioni che nei segnalibri tradizionali non esistono. La prima riguarda le note: dentro una lista personalizzata ogni singolo luogo può portarsi dietro un promemoria scritto, l’orario di un appuntamento, il nome di una persona da incontrare, il piatto da provare. La seconda riguarda l’ordine. Attivando l’opzione “Personalizza ordine lista” durante la creazione, le tappe si possono trascinare su e giù a piacimento, cosa impossibile con i Luoghi con stella.

Il risultato è una specie di itinerario modulare, che segue il ritmo reale della giornata invece di limitarsi ad accumulare puntini colorati. Se un incontro salta o slitta al pomeriggio, basta spostare la voce e la sequenza resta coerente.

Sulle emoji vale la pena spendere due parole, perché non sono soltanto un vezzo estetico. Pianificando una giornata al CES di Las Vegas, per fare un esempio concreto, si può usare una forchetta per i ristoranti e una tazzina per i bar, così da distinguere le categorie con un’occhiata sola. C’è però un limite da conoscere: tutti i luoghi contenuti nella stessa lista condividono la medesima emoji. Per gestire categorie diverse conviene quindi creare elenchi separati, uno per i posti dove mangiare, uno per gli appuntamenti di lavoro, uno per le cose da vedere.

Viaggi di lavoro, ritorni annuali e itinerari condivisi

Lo scenario in cui gli elenchi personalizzati di Google Maps danno il meglio è quello della trasferta con più appuntamenti sparsi in città diverse o in quartieri distanti tra loro. Invece di copiare indirizzi dentro note che poi nessuno ritrova, si costruisce una lista unica con tutte le tappe e la si riordina in base agli orari o alle priorità. Programma cambiato all’ultimo? Si sposta una voce in fondo e la sequenza si aggiorna senza dover rifare nulla.

Funziona altrettanto bene per i viaggi che si ripetono. Chi torna ogni anno nella stessa città per una fiera o un evento ritrova la lista salvata esattamente com’era, con i ristoranti già testati, i bar segnati e i posti che valeva la pena rivedere. Nessuna ricostruzione da zero, nessuna caccia alla mail di due anni fa con l’indirizzo giusto.

C’è poi il capitolo condivisione, che rende la funzione interessante anche fuori dal contesto lavorativo. Le liste si possono inviare ad altre persone, il che significa che chi parte insieme arriva già allineato sull’itinerario, senza dover ricevere dieci link diversi nel gruppo di messaggi. Un solo elenco, aggiornato, visibile a tutti, con le stesse note e lo stesso ordine.

La funzione è disponibile ormai da qualche tempo dentro l’app di Google Maps, nascosta in bella vista in una sezione che la maggior parte degli utenti attraversa senza fermarsi. Bastano pochi tocchi per iniziare a usarla, e il primo elenco si crea in meno di un minuto.