Caricatore USB-C, si può usare quello del laptop per lo smartphone?

Capita a tutti di ritrovarsi con un solo caricatore USB-C sul comodino e tre dispositivi da ricaricare, e a quel punto la domanda arriva quasi da sola: si può usare l’alimentatore del portatile anche per il telefono senza combinare disastri? Nella stragrande maggioranza dei casi sì, e il motivo è tecnico più che fortunato. La potenza stampata sul mattoncino non è quella che finisce dritta nella batteria, ma solo il massimo che quell’alimentatore è in grado di erogare.

L’adozione ormai capillare dello standard USB-C ha semplificato parecchio la vita quotidiana. Un unico connettore serve notebook, smartphone, tablet, auricolari e praticamente qualsiasi altro accessorio uscito negli ultimi anni. Il che significa poter lasciare a casa il groviglio di cavi diversi e portarsi dietro un solo alimentatore, magari quello più potente, sperando che vada bene per tutto. Ed è proprio qui che nasce il dubbio più comune.

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Perché 140 W non significa 140 W nel telefono

Immaginiamo un alimentatore da 140 W pensato per un laptop esigente, collegato a uno smartphone che di watt ne assorbe una frazione. L’istinto suggerisce che tutta quell’energia possa in qualche modo forzare la mano alla batteria o mettere sotto stress i componenti interni. Non funziona così. Il numero riportato sull’etichetta indica una capacità massima, una soglia che l’alimentatore è in grado di raggiungere se il dispositivo collegato la richiede. Se nessuno la richiede, quella potenza resta semplicemente disponibile e inutilizzata.

A regolare il tutto c’è la tecnologia USB Power Delivery, spesso abbreviata in USB-PD, sviluppata dall’USB Implementers Forum. In pratica caricatore e dispositivo, prima ancora che la ricarica cominci davvero, si scambiano informazioni. Una specie di conversazione lampo in cui il telefono comunica quanta energia può accettare e l’alimentatore si adegua, fornendo esattamente quel livello di tensione e corrente. Il risultato è che uno smartphone progettato per assorbire una certa potenza continuerà ad assorbire quella, indipendentemente dal fatto che il caricatore ne abbia in serbo molta di più.

Quando invece conviene fare attenzione

Il discorso funziona in modo lineare soprattutto con i dispositivi più recenti, quelli nati già all’interno dell’ecosistema USB-C e pienamente compatibili con i protocolli di negoziazione. Su questo fronte il margine di errore è ridotto al minimo e usare l’alimentatore del notebook per il telefono, o viceversa, non comporta rischi particolari.

Diverso il caso dei device più datati, immessi sul mercato qualche anno fa, quando lo standard non era ancora così maturo e diffuso. Lì è opportuno alzare il livello di attenzione, perché non tutti i prodotti gestiscono il dialogo con l’alimentatore nello stesso modo. Un vecchio smartphone o un accessorio economico potrebbero non supportare correttamente la ricarica negoziata, e in quel caso vale la pena verificare cosa dice il produttore prima di collegare tutto senza pensarci.

Il punto pratico resta comunque semplice. Un alimentatore USB-C di buona fattura, conforme agli standard, non trasferisce potenza in eccesso a un dispositivo che non la richiede. È il dispositivo a dettare le regole, non il caricatore. La condivisione dello stesso alimentatore tra notebook, tablet e telefono è quindi non solo comoda ma anche pensata a monte, perché è esattamente lo scenario che l’USB-IF aveva in mente quando ha messo a punto il protocollo di Power Delivery. Il criterio da tenere presente riguarda l’età e la qualità dell’hardware coinvolto, molto più del numero di watt scritto sulla scocca.