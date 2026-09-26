BMW iX3, 100.000 ordini in Europa: Debrecen a tre turni

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Il lancio più veloce nella storia della casa dell’elica

Centomila ordini in Europa nel giro di pochi mesi: BMW iX3 ha superato una soglia che nessun altro modello della casa bavarese aveva mai toccato nel primo anno di commercializzazione, costringendo lo stabilimento ungherese di Debrecen a passare a tre turni e a tenere le linee accese 24 ore su 24. Un risultato che ha spostato gli equilibri interni della gamma e che ha obbligato Monaco di Baviera a rivedere i piani industriali mentre le consegne erano già partite.

Il lancio più veloce nella storia della casa dell’elica

A confermare il traguardo è stato Jochen Goller, responsabile delle vendite globali del gruppo, in un’intervista al quotidiano tedesco Der Spiegel. Il dato pesa perché segna un primato assoluto: mai un modello nuovo firmato BMW aveva raccolto 100.000 ordini entro dodici mesi dal debutto commerciale.

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La curva, a guardarla a ritroso, era già ripida. A luglio lo stesso Goller aveva spiegato che gli ordini europei stavano accelerando parecchio e che la soglia dei centomila esemplari era ormai vicina, in coincidenza con un altro numero tondo per il gruppo, ossia i 2 milioni di veicoli elettrici consegnati complessivamente. Sul fronte delle fabbriche, la cinquantamillesima iX3 ha lasciato la linea di montaggio il 28 luglio 2026.

C’è poi un dettaglio che spiega meglio di qualsiasi grafico cosa stia succedendo dentro la gamma. Il SUV elettrico rappresenta una su tre delle BMW a batteria ordinate in Europa e, restando nella famiglia X3, si prende il 50% di tutti gli ordini del Vecchio Continente. Vale a dire che una X3 su due venduta oggi in Europa è elettrica, cosa che va in direzione opposta rispetto a quello che raccontano i numeri generali del mercato.

Per reggere questo ritmo, lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, è passato in soli otto mesi da un turno unico alla copertura completa della giornata lavorativa. Si tratta della crescita produttiva più rapida mai registrata da una fabbrica del Gruppo BMW. Sul sito lavorano oltre 5.000 dipendenti, l’area supera i 400 ettari e l’investimento complessivo ha superato i 2 miliardi di euro. L’impianto è nato apposito per la Neue Klasse e iX3 è il primo modello costruito su questa architettura, il che ha significato mettere a punto insieme una vettura nuova, batterie nuove, sistemi di assemblaggio nuovi e una diversa organizzazione del lavoro. Un cantiere tecnico non semplice, che adesso gira a pieno regime.

Fonte: TecnoAndroid