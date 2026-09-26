Bill Gates avverte: l’IA potrebbe causare un miliardo di morti

Bill Gates ritiene che l’intelligenza artificiale sia ormai abbastanza potente da poter provocare un miliardo di morti. Il cofondatore di Microsoft lo ha affermato durante un’intervista concessa a Meet the Press, il programma della rete statunitense NBC, e alcuni estratti di quel colloquio sono stati resi pubblici il 25 settembre 2026. Da questa valutazione Gates trae una conclusione netta, cioè che i laboratori impegnati nello sviluppo dell’IA non possono più limitarsi a controllare sé stessi.

La frase ha un peso evidente, sia per la cifra evocata sia per chi l’ha pronunciata. Non si tratta di un commentatore qualsiasi ma di una delle figure che hanno contribuito a costruire l’informatica moderna. Quando una voce del genere parla di una tecnologia capace di causare un numero di vittime così enorme, il messaggio arriva con una forza diversa rispetto ai soliti allarmi che circolano sul tema.

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Il senso delle parole di Bill Gates sull’IA

Il punto centrale del ragionamento sta nell’espressione usata da Gates. L’intelligenza artificiale, secondo il fondatore di Microsoft, è diventata “abbastanza potente” da poter arrivare a quel livello di danno. Non viene quindi descritta come un rischio lontano o puramente teorico ma come uno strumento che ha già raggiunto una capacità tale da rendere plausibile uno scenario di questa portata.

È proprio da qui che nasce il passaggio successivo. Se le potenzialità dell’IA sono cresciute fino a questo punto, allora l’idea che siano gli stessi laboratori di ricerca a vigilare sul proprio operato non regge più. In altre parole chi costruisce questi sistemi non può essere anche l’unico a stabilire se e come tenerli sotto controllo. Gates collega in modo diretto le due cose, la forza raggiunta dalla tecnologia e l’insufficienza dell’autocontrollo da parte di chi la sviluppa.

Colpisce anche il contesto scelto per queste dichiarazioni. Meet the Press è uno spazio televisivo seguito da un pubblico ampio e non specialistico, lontano dalle conferenze di settore o dai documenti tecnici. Portare un tema del genere davanti a milioni di spettatori significa voler parlare a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori.

Perché i laboratori non possono più sorvegliarsi da soli

Il nodo della autoregolamentazione è quello che emerge con più chiarezza dall’intervista. Gates non si limita a lanciare un avvertimento generico sui pericoli dell’intelligenza artificiale ma indica una conseguenza pratica. I soggetti che oggi guidano lo sviluppo di questi sistemi, secondo lui, non sono più nella posizione di garantire da soli che tutto proceda in modo sicuro.

Il ragionamento del cofondatore di Microsoft segue una logica piuttosto lineare. Più cresce la potenza di uno strumento e più diventano gravi le possibili conseguenze di un suo uso sbagliato. Con una posta in gioco che arriva a essere misurata in un miliardo di vite, affidare la supervisione esclusivamente a chi ha interesse a portare avanti la ricerca appare, nella sua visione, una scelta non più sostenibile.

Gli estratti diffusi il 25 settembre 2026 si concentrano proprio su questi due elementi, la capacità potenziale dell’IA di provocare danni su scala enorme e l’impossibilità per i laboratori di continuare a sorvegliare sé stessi. È su questa seconda affermazione che Bill Gates chiude il suo ragionamento davanti alle telecamere della NBC.

Fonte: TecnoAndroid