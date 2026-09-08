Auto elettriche usate, la batteria non è più un mistero

Comprare un’auto elettrica usata ha sempre avuto un punto cieco piuttosto fastidioso, e cioè lo stato reale della batteria, che fino a ieri restava un’incognita affidata alla parola del venditore. Adesso qualcosa si muove, perché diversi rivenditori professionali hanno deciso di indicare in modo chiaro lo stato di salute della batteria direttamente negli annunci dei veicoli elettrici di seconda mano. Un dettaglio tecnico, in apparenza. In realtà è il dato che sposta di più l’ago della bilancia sul valore di una vettura.

Chi ha già fatto un giro nel mercato dell’usato conosce bene la sensazione: l’affare sembra ottimo, il chilometraggio è basso, la carrozzeria impeccabile, ma resta il dubbio su quanto quella macchina possa davvero percorrere con una carica. Con le auto termiche il ragionamento era più semplice, si guardavano chilometri, tagliandi, consumo d’olio. Con l’elettrico il cuore economico del veicolo è la batteria, e senza un’informazione trasparente il compratore procede quasi alla cieca.

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Auto elettriche usate: perché lo stato di salute della batteria cambia tutto

Il cosiddetto SoH, ovvero lo state of health, racconta quanta capacità residua conserva l’accumulatore rispetto a quella che aveva da nuovo. Tradotto in parole povere: quanta autonomia è rimasta sul piatto. Due esemplari identici, stesso anno, stesso allestimento, stesso chilometraggio, possono avere batterie in condizioni molto diverse a seconda di come sono stati usati e ricaricati. Ecco perché mettere quel numero nero su bianco nell’annuncio significa, di fatto, rendere confrontabili vetture che finora venivano valutate un po’ a naso.

C’è poi il tema della fiducia, che nel mercato dell’usato pesa quanto e più del prezzo. Acquistare una vettura di seconda mano comporta dei rischi, non c’è alcuna garanzia automatica di fare un buon affare né di trovarsi davanti a un venditore onesto. La scelta di alcuni rivenditori professionali di esporre il dato in modo esplicito va esattamente in quella direzione: togliere spazio all’ambiguità e mettere il compratore nelle condizioni di capire cosa sta portando a casa.

Un mercato che prova a diventare leggibile

L’usato elettrico è cresciuto in fretta, spinto dalle prime ondate di immatricolazioni che ormai tornano sul mercato dopo qualche anno di utilizzo. Il problema è che si tratta di un segmento giovane, con criteri di valutazione ancora poco standardizzati rispetto a quelli consolidati del motore a combustione. Quando manca un riferimento condiviso, le trattative diventano più difficili per tutti, anche per chi vende in buona fede e si ritrova a dover giustificare un prezzo senza strumenti oggettivi.

Rendere visibile lo stato della batteria significa introdurre un parametro misurabile in un contesto dove finora contavano soprattutto le impressioni. Per chi acquista è una garanzia in più, per chi vende è la possibilità di valorizzare un’auto tenuta bene, magari ricaricata con criterio e mai spremuta oltre misura. In entrambi i casi la conseguenza è la stessa: meno margine per le sorprese sgradite dopo la firma del contratto.

La trasparenza sui dati tecnici, del resto, è una di quelle cose che sembrano ovvie solo dopo che qualcuno le ha introdotte. E il fatto che a muoversi siano nomi importanti della distribuzione lascia intendere che l’indicazione del SoH negli annunci possa diventare presto una prassi diffusa più che un’eccezione riservata a pochi.