Audible, ora puoi parlare con i personaggi degli audiolibri

Ascoltare un romanzo e potersi rivolgere direttamente a uno dei suoi protagonisti non è più soltanto una fantasia da lettori appassionati. Audible ha infatti annunciato tre nuove funzioni pensate per rendere gli audiolibri un po’ meno passivi e un po’ più vicini a un’esperienza da vivere in prima persona. Si chiamano Character Guide, Interactive Story e Visual Explorer e sono state sviluppate insieme agli autori, in parte con il supporto dell’intelligenza artificiale. L’idea della piattaforma di Amazon è piuttosto chiara: aiutare chi ascolta a muoversi con più sicurezza dentro le storie e, in alcuni casi, permettergli addirittura di dialogare con i personaggi. Un cambio di passo interessante per un formato che finora ha chiesto soprattutto di stare in silenzio e lasciarsi guidare dalla voce del narratore.

Character Guide, una bussola per non perdersi tra i personaggi

La prima novità nasce da un problema che chiunque abbia ascoltato un romanzo corale conosce bene. Quando il cast si allarga, capire chi sta parlando in un audiolibro può diventare più complicato rispetto alla lettura su carta, dove basta tornare indietro di qualche pagina per ritrovare il filo. Character Guide prova a risolvere proprio questo. La funzione mostra in tempo reale chi ha la parola direttamente nella schermata del player e offre delle schede dedicate ai personaggi, rigorosamente prive di spoiler, così da non rovinare nulla a chi è ancora a metà del racconto.

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Dentro queste schede trovano spazio anche informazioni sugli attori e sui narratori che prestano la voce ai vari protagonisti, un dettaglio che arricchisce l’ascolto senza appesantirlo. E non finisce qui, perché più avanti sarà possibile porre domande sulla produzione mentre la storia va avanti. Il debutto di Character Guide avviene con l’Audible Original Bram Stoker’s Dracula, ma la funzione è già disponibile anche su George Orwell’s 1984. Arriverà poi in Exoplanet, la nuova produzione scritta da Benjamin Percy e prodotta da Andy Weir, attesa per il 5 novembre.

Interactive Story, quando l’ascoltatore entra nel racconto

La proposta più curiosa del pacchetto è senza dubbio Interactive Story, che permette a chi ascolta di diventare parte della vicenda. Si tratta di un’esperienza bonus costruita grazie all’intelligenza artificiale, nella quale un personaggio si rivolge direttamente all’utente, gli affida un ruolo e un obiettivo e poi reagisce in tempo reale alle sue risposte. Praticamente la narrazione smette di scorrere in una sola direzione e diventa una conversazione.

La prima esperienza ruota attorno a Renfield, il tormentato servitore di Dracula, una figura che si presta bene a questo tipo di dialogo diretto. La seconda arriverà il 5 novembre e sarà ambientata nell’universo di Exoplanet, lo stesso titolo che accoglierà anche Character Guide.

C’è però un aspetto su cui Audible tiene a fare chiarezza. Gli autori conservano il controllo sugli elementi fondamentali dell’esperienza, dalle scene di apertura ai punti di svolta, fino alla personalità dei personaggi coinvolti. L’intelligenza artificiale serve quindi a rendere lo scambio dinamico e reattivo, ma senza allontanarsi troppo dalla visione originale di chi quella storia l’ha immaginata e scritta. Il terzo strumento annunciato dalla piattaforma porta il nome di Visual Explorer e completa il trio di novità con cui l’azienda intende rendere l’ascolto degli audiolibri più ricco e partecipato.

Fonte: TecnoAndroid