Asteroidi vicini alla Terra? La NASA ve li mostra tutti in 3D

Un nuovo aggiornamento di NASA Eyes on Asteroids prova a dare una forma concreta a una domanda che torna spesso, soprattutto quando un titolo di cronaca annuncia il passaggio di un sasso spaziale “vicino” al nostro pianeta. Capire quanto un asteroide si avvicini davvero alla Terra non è affatto intuitivo, e l’applicazione della NASA adesso permette di osservare in 3D alcuni di questi incontri ravvicinati, con l’obiettivo di restituire alle distanze cosmiche la loro giusta proporzione.

Il punto di partenza è semplice. Chi non ha familiarità con le misure in gioco nello spazio rischia di fraintendere parecchio, e leggere che un oggetto transiterà a qualche milione di chilometri dal pianeta può suonare come un avvertimento serio. In realtà una cifra del genere, che sulla carta sembra minacciosa, assume tutt’altro peso quando la si colloca nel contesto giusto. Il problema non sta nei numeri in sé ma nel modo in cui vengono percepiti da chi li legge senza avere un riferimento visivo.

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Che cos’è NASA Eyes on Asteroids

Per chi non la conoscesse, NASA Eyes on Asteroids è un’applicazione web interattiva sviluppata dall’agenzia spaziale statunitense. Lo strumento consente di esplorare in tre dimensioni gli asteroidi e le comete che si muovono nei dintorni del nostro pianeta, trasformando dati che di solito restano confinati in tabelle e coordinate in qualcosa di molto più facile da afferrare anche per un pubblico non specializzato.

Il vantaggio di un approccio del genere è abbastanza evidente. Un conto è leggere una distanza espressa in chilometri, un altro è vedere con i propri occhi la posizione di un corpo celeste rispetto alla Terra, muovendo la visuale e cambiando prospettiva. È proprio qui che il software mostra la sua utilità, perché rende tangibile ciò che normalmente resta astratto e aiuta a ridimensionare certi allarmismi che nascono più dalla mancanza di riferimenti che da un pericolo reale.

La piattaforma si rivolge quindi a una platea ampia. Appassionati di astronomia, curiosi, studenti o semplici lettori che vogliono capire meglio una notizia possono trovare nell’applicazione un modo diretto per orientarsi tra orbite e traiettorie, senza dover padroneggiare concetti tecnici complessi.

Gli incontri ravvicinati con i Near Earth Objects ora in 3D

La vera novità riguarda la possibilità di visualizzare direttamente in 3D alcuni dei passaggi ravvicinati tra la Terra e i Near Earth Objects, cioè gli oggetti che orbitano nelle vicinanze del nostro pianeta. Si tratta di una categoria tutt’altro che ristretta, visto che il catalogo conta ben 42.580 corpi celesti di questo tipo. Un numero imponente, che da solo spiega quanto sia importante disporre di uno strumento capace di rendere leggibile una mole di informazioni così vasta.

La funzione è disponibile dal 30 settembre 2026 e cambia sensibilmente l’esperienza d’uso dell’applicazione. Fino a prima l’esplorazione era centrata soprattutto sugli oggetti in sé, mentre adesso diventa possibile seguire visivamente il momento dell’avvicinamento, osservando come si sviluppa l’incontro tra il pianeta e il corpo celeste di turno. Una prospettiva che aiuta a comprendere quanto davvero un asteroide si spinga verso la Terra e quanto invece la distanza resti ampia, anche quando nei titoli si parla di sfioramenti.

Fonte: TecnoAndroid