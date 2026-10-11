Chi si trasferisce all’estero scopre presto che cambiare il paese dell’ID Apple non è una semplice formalità. Basta un passaggio fatto con troppa fretta per perdere l’accesso a foto, documenti, film e libri acquistati negli anni. Per fortuna esistono alcune accortezze che permettono di proteggere acquisti e dati personali prima di modificare le impostazioni dell’account.

La prima regola è sempre la stessa: prima di qualsiasi cambiamento importante conviene scaricare di nuovo i contenuti acquistati. Vale ancora di più quando si cambia regione, perché non tutti i contenuti sono disponibili ovunque. App, musica, video in streaming e libri vanno salvati sui dispositivi prima di toccare qualsiasi impostazione. Una volta diventati inaccessibili, infatti, quasi certamente non sarà più possibile trasferirli da un dispositivo all’altro.

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Serve poi un metodo di pagamento valido per il nuovo paese, perché Apple ne chiederà uno prima di confermare la modifica. Sulle pagine di supporto dell’azienda è presente una guida con i metodi accettati in ciascuna area. Se non si riesce ad aggiungerlo potrebbe essere necessario aspettare di trovarsi fisicamente nella nuova nazione, dove sarà possibile creare un nuovo Apple Account con le impostazioni locali. Oggi Apple consente anche di trasferire gli acquisti digitali tra account diversi, anche se con alcune limitazioni.

ID Apple: cosa sistemare prima del cambio di paese

Il primo passo riguarda il saldo residuo dell’Apple Account, che va azzerato perché potrebbe non essere trasferibile dopo il passaggio a un altro store. Apple non prevede rimborsi in denaro, salvo nei paesi in cui la legge li impone. La strada più semplice è spendere il credito in prodotti dell’App Store o in servizi Apple, e in alcuni paesi lo si può usare anche per prodotti o accessori. Se la cifra rimasta è troppo bassa per comprare qualcosa, basta contattare il supporto Apple per farla cancellare. Per controllare il saldo si apre l’App Store e si tocca la propria foto o le proprie iniziali: l’importo compare sotto il nome.

Poi ci sono gli abbonamenti. Molti servizi non permettono di mantenere l’iscrizione quando si cambia paese, ma Apple di solito consente di disdire quelli che bloccano la modifica. Dal dispositivo bisogna entrare in Impostazioni, toccare il proprio nome e aprire la voce Abbonamenti, quindi scegliere quello da annullare e premere Annulla abbonamento. Se compare un messaggio di scadenza in rosso significa che l’abbonamento è già terminato.

Prima di intervenire sull’account è importante attendere che tutte le transazioni in sospeso siano completate. Agire troppo presto può far perdere abbonamenti, preordini, Season Pass e noleggi di film. Se occorre cambiare paese prima che un preordine sia disponibile, lo si può annullare dall’App Store selezionando il proprio account e aprendo il menu Preordini, che si trova sotto Abbonamenti. Chi fa parte di un gruppo In famiglia potrebbe invece non riuscire a completare l’operazione e dovrà uscire dal gruppo prima di procedere. Se il cambio continua a non andare a buon fine, Apple suggerisce di verificare tutti questi punti prima di rivolgersi all’assistenza.

Come modificare paese o regione sui vari dispositivi

Su iPhone, iPad e Apple Vision Pro la procedura parte dall’app Impostazioni. Si tocca il proprio nome, si entra in Contenuti multimediali e acquisti e si accede all’Apple Account. A quel punto si seleziona Paese o regione, si indica la nuova residenza e si tocca Continua. Dopo aver letto i Termini e condizioni si preme Accetto, quindi si inseriscono il nuovo metodo di pagamento e l’indirizzo di fatturazione.

Su Mac il percorso passa invece dalle app Apple Music o Apple TV. Dalla barra dei menu si apre la sezione Account, si sceglie Impostazioni account e si effettua l’accesso. Si clicca su Paese o regione, si seleziona il nuovo luogo di residenza e si prosegue con Continua. Una volta accettati i termini restano da inserire i dati di pagamento e l’indirizzo di fatturazione.

Chi usa Apple Music o Apple TV su un PC Windows deve aprire l’app e cliccare sul nome in fondo alla barra laterale, poi scegliere Visualizza il mio account e Cambia paese o regione. Si seleziona la nuova nazione, si accettano le condizioni, si inseriscono i dati di fatturazione e si conferma. In alternativa è possibile accedere all’account dal sito account.apple.com e modificare il paese dalla sezione Informazioni personali.

Dopo l’aggiornamento alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella nuova area. È il caso del rinnovato assistente Siri AI, che non arriverà agli utenti europei a causa di una battaglia legale ancora aperta con l’Unione Europea. Queste situazioni però possono cambiare nel tempo. In Cina, per esempio, Apple ha superato un lungo stallo normativo e ha portato Apple Intelligence nella Repubblica Popolare. Per sapere quali funzioni sono disponibili nella nuova regione può essere utile consultare risorse online come Apple Feature Map.

Fonte: TecnoAndroid