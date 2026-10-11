Very Plus resta a 0,99 euro: promo prorogata fino al 3 dicembre

Very Mobile ha deciso di prorogare ancora una volta la promozione dedicata a Very Plus, l’opzione aggiuntiva che resta attivabile a 0,99 euro al mese invece di 1,99 euro, sempre con il primo mese gratuito. L’operatore semivirtuale aveva fissato la scadenza dello sconto al 1° ottobre 2026, ma adesso la finestra si allunga fino al 3 dicembre 2026, salvo eventuali cambiamenti. Per chi non la conoscesse, si tratta di un pacchetto che unisce lo sblocco del 5G Full Speed, Giga extra ogni mese e una serie di vantaggi che vanno dalle promo su cinema e ristoranti agli sconti con alcuni partner, fino a un concorso a premi instant win riservato agli iscritti.

Chi ha lasciato il consenso commerciale riceve la proposta anche tramite SMS dedicati. Il messaggio inviato in questi giorni recita così: “Una cena Very Plus ti lascia senza parole! Per te, ogni mese, 50% di sconto su pranzo o cena per 2 attivando Very Plus in promo a 0,99 euro al mese anziché 1,99 fino al 3/12. Il primo mese è gratis. Gustoso, no? Ti basta rispondere VERYPLUS a questo SMS.” In questo caso l’attivazione può avvenire semplicemente rispondendo al messaggio con la parola VERYPLUS.

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I vantaggi di ottobre e cosa offre il 5G senza limiti

Dal 1° al 31 ottobre 2026 l’opzione porta in dote 10 euro di sconto da OVS su una spesa minima di 50 euro, un concorso instant win che mette in palio 4 forni elettrici per pizza Vulcano e il 20% di sconto Subbyx sugli abbonamenti per smartphone, tablet e PC nuovi e ricondizionati. Lo stesso concorso permetterà poi di vincere a novembre 2026 un soggiorno a Vienna intitolato “Il Natale imperiale tra musica e mercatini storici” e a dicembre 2026 una TV Samsung Crystal UHD 4K da 65 pollici.

Accanto alle iniziative mensili restano attive fino al termine del programma, previsto per dicembre 2026, anche due promozioni fisse. Con Cinema X2 si ottengono 2 biglietti al prezzo di 1 nelle sale convenzionate, mentre Ristoranti X2 garantisce il 50% di sconto su un pranzo o una cena per due persone nei locali aderenti.

Poi c’è la questione della velocità. Sia i nuovi clienti sia quelli già attivi con un’offerta 5G limitata a 30 Mbps possono sbloccare la connessione fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. A questo si aggiungono i Giga Plus mensili, da attivare sull’app Very o rispondendo all’SMS che arriva solo in caso di rinnovo dell’offerta. L’operatore non indica ufficialmente la quantità, ma dovrebbe trattarsi di 10 Giga al mese.

Va ricordato che Very Mobile è il servizio prepagato di Wind Tre, gruppo CK Hutchison, e naviga sulla rete WindTre in 4G e, dal 25 novembre 2024, in alcuni casi anche in 5G. Le offerte sotto i 6,99 euro al mese prevedono in genere il 5G limitato a 30 Mbps, salvo alcune eccezioni, mentre quelle pari o superiori a questa soglia includono gratis la piena velocità. Per chi ha il profilo limitato esiste anche l’opzione Very Full Speed 5G a 0,99 euro al mese con primo mese gratis alla prima attivazione, in certi casi gratuita a tempo indeterminato. Very Plus invece è disponibile dal 30 maggio 2025. Per sfruttare il 5G servono un dispositivo compatibile e la copertura, oggi al 97% della popolazione in FDD DSS e all’81% in 5G TDD. Sul fronte 3G, dal 7 giugno 2024 è iniziato lo spegnimento della frequenza 2100 MHz riconvertita al 4G, mentre la banda 900 MHz resta per ora attiva ma verrà dismessa più avanti.

Come attivare e disattivare l’opzione

I clienti già attivi possono aggiungere l’opzione dall’app Very entrando nella sezione “Offerta” e poi in “Gestisci offerta”, oppure chiamando gratuitamente il 1929. I nuovi clienti invece la trovano al momento dell’acquisto della SIM, in negozio oppure online selezionandola alla voce “Completa la tua offerta”. Con la ricarica automatica attiva arrivano due addebiti mensili distinti, uno per l’offerta e uno per Very Plus, ciascuno nel proprio giorno di rinnovo. Chi possiede già Very Full Speed 5G se la vedrà sostituire da Very Plus, visto che anche quest’ultima garantisce il 5G senza limiti di velocità.

La disattivazione segue lo stesso percorso nell’app oppure passa dal numero gratuito 1929. In quel caso spariscono anche Very Full Speed 5G e i Giga Plus, si viene esclusi dall’iniziativa Very Plus e si perdono tutti gli altri vantaggi collegati.

Fonte: TecnoAndroid