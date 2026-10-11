Sky Wifi regala un buono Amazon da 100 euro ai clienti Sky TV

Da oggi, 5 ottobre 2026, torna disponibile la promozione che premia con un buono Amazon da 100 euro i già clienti Sky TV che decidono di attivare Sky Wifi, l’offerta di rete fissa proposta a un prezzo scontato di 20,90 euro al mese per i primi 12 mesi. L’operazione a premi si chiama “Sky Wifi Ottobre 26 full digital” e resta valida per una sola settimana, dal 5 all’11 ottobre 2026. Nelle settimane precedenti l’ultima iniziativa simile era stata “Sky Wifi Settembre 26”, attiva dal 7 al 20 settembre 2026.

Come ottenere il buono Amazon da 100 euro

Per portare a casa il buono regalo bisogna sottoscrivere Sky Wifi direttamente online, cioè attraverso l’area “Fai da te” oppure tramite l’app MySky. Non vale invece l’adesione fatta con il supporto di un operatore telefonico dopo una richiesta di contatto partita da un canale digitale. Come accade sempre in questi casi serve essere già titolari di un abbonamento residenziale Sky per la Pay TV (quello a marchio NOW è escluso) senza però avere ancora il servizio di connessione domestica.

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Dopo l’attivazione, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del periodo utile per il diritto di recesso, arriva un’email con le istruzioni. A quel punto c’è una settimana di tempo per aprire il link contenuto nel messaggio e inserire il proprio codice fiscale insieme al codice cliente riportato sul contratto. Se i dati risultano corretti viene confermato il diritto al premio, che verrà spedito entro altri 60 giorni. Ovviamente non bisogna esercitare il ripensamento né annullare o cessare il contratto, e nemmeno migrare verso un altro operatore entro 14 giorni dalla firma.

Il regolamento chiarisce poi che il buono spetta anche a chi aggiunge le opzioni Voce Unlimited, con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali gratis per 12 mesi e poi a 5 euro al mese, Ultra Wifi, che prevede uno Sky Wifi Spot in comodato d’uso a 5 euro al mese con attivazione da 50 euro (talvolta gratuita), e Voce Estero per telefonare senza limiti verso i fissi di alcuni Paesi.

Le offerte Sky Wifi disponibili e i prezzi

Dal 24 agosto 2026 i clienti della pay TV che passano dal canale online pagano 20,90 euro al mese per il primo anno a prescindere dalla copertura, quindi su rete Open Fiber, Fastweb o FiberCop. Dal 28 settembre lo stesso trattamento vale anche nei punti vendita Sky. Il listino attuale comprende quattro soluzioni, tutte con navigazione illimitata in FTTC (Super Internet) o in Fibra FTTH (Fibra100%) e modem Wifi Hub incluso.

La versione base Sky Wifi, con chiamate a consumo, costa 20,90 euro al mese per 12 mesi e poi 29,90 euro. Sky Wifi Plus aggiunge le telefonate illimitate gratuite per un anno allo stesso prezzo iniziale, che sale poi a 34,90 euro. Con Sky Wifi Ultra arriva la rete mesh generata dallo Sky Wifi Spot a 25,90 euro mensili per il primo anno e 34,90 euro in seguito, mentre Sky Wifi Ultra Plus unisce mesh e chiamate illimitate a 25,90 euro per 12 mesi, poi 39,90 euro.

Secondo i documenti di trasparenza tariffaria queste proposte restano in commercio fino al 27 dicembre 2026 con attivazione gratuita invece di 49 euro. In caso di recesso la dismissione della linea costa 29,90 euro per la Fibra FTTH e 23,31 euro per l’FTTC, mentre la migrazione ha sempre un costo di 11,09 euro.

Modem, velocità e chiamate

Per le nuove attivazioni dal 3 dicembre 2024 Sky consegna un modello aggiornato del modem Sky Wifi Hub con tecnologia WiFi 6, bianco anziché nero come il predecessore e con un solo indicatore LED frontale. Questa versione è riservata ai nuovi clienti in Fibra FTTH. Nel rispetto della delibera AGCOM sul modem libero resta comunque possibile usare un apparecchio scelto in autonomia, purché rispetti i requisiti minimi indicati nell’area Assistenza.

In Fibra FTTH la velocità massima arriva a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, anche nelle cosiddette Aree Bianche servite dalla rete pubblica di Open Fiber. Con la tecnologia Misto Fibra Rame FTTC, su rete Fastweb e FiberCop, si possono raggiungere 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload oppure 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Fonte: TecnoAndroid