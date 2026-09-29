Apple Watch Series 11 GPS + Cellular a 529 euro, minimo storico

Apple Watch Series 11 nella versione GPS + Cellular tocca in queste ore il suo prezzo minimo storico su Amazon e si ferma a 529 euro. Va detto subito che non si tratta di un taglio clamoroso. È piuttosto un ritocco mirato che porta lo smartwatch di Apple sotto una soglia mai vista prima, e per chi da tempo seguiva l’andamento di questo modello con connettività cellulare integrata la notizia ha il suo peso. La configurazione in promozione è quella con cassa da 42 mm in finitura Jet Black abbinata al Cinturino Sport nero in taglia M/L, una delle combinazioni più richieste dell’intera gamma 2025.

Salute, allenamento e autonomia: cosa offre Apple Watch Series 11

Con la generazione Series 11 le novità più concrete arrivano sul fronte del monitoraggio della salute. Debutta un nuovo parametro dedicato alla qualità del sonno, che si affianca a funzioni ormai consolidate come l’elettrocardiogramma (ECG), la misurazione dell’ossigeno nel sangue e le notifiche automatiche quando la frequenza cardiaca risulta anomala. Tutte le informazioni raccolte, comprese quelle registrate durante la notte, si possono consultare comodamente nell’app Parametri Vitali.

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Anche chi si allena con una certa costanza trova pane per i suoi denti. Il dispositivo mette a disposizione parametri avanzati come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento, strumenti pensati per tenere sotto controllo l’attività sportiva in modo più preciso. Nell’acquisto sono poi inclusi tre mesi gratuiti di Apple Fitness+, un piccolo extra che completa il pacchetto.

L’autonomia arriva a 24 ore con un utilizzo normale. Ancora più interessante è la ricarica rapida, capace di restituire fino a 8 ore di funzionamento in appena 15 minuti. Un dettaglio tutt’altro che scontato per chi indossa l’orologio anche di notte per tracciare il riposo e non vuole rinunciare a nessuna rilevazione.

Perché la versione GPS + Cellular fa la differenza

Il vero valore aggiunto di questo modello sta proprio nella connettività cellulare. In pratica significa poter telefonare e inviare messaggi senza avere iPhone nelle vicinanze, ascoltare musica in streaming direttamente dal polso e continuare a ricevere notifiche restando collegati alla rete mobile, oltre che tramite GPS, WiFi e Bluetooth. Per chi esce a correre o a fare una passeggiata lasciando il telefono a casa, la libertà è notevole.

Completano la scheda tecnica 64 GB di memoria interna, il sistema operativo watchOS e la resistenza all’acqua fino a circa 50 metri, caratteristica che rende lo smartwatch adatto anche al nuoto. La cassa in alluminio Jet Black è tra le finiture più ricercate di questa generazione e qui si accompagna al Cinturino Sport nero, studiato tanto per la vita di tutti i giorni quanto per l’attività fisica.

Uno sconto contenuto ma un prezzo mai visto prima

Passando ai numeri, il cartellino scende da 579 a 529 euro, con un risparmio di 50 euro e uno sconto di circa il 9%. Non è la percentuale più alta mai registrata su questo modello, e sarebbe scorretto dire il contrario. Però corrisponde alla cifra più bassa rilevata finora per Apple Watch Series 11 GPS + Cellular da 42 mm Jet Black con Cinturino Sport nero in taglia M/L, ed è proprio questo il motivo per cui l’occasione merita attenzione.

L’offerta è attiva su Amazon, dove l’orologio di Apple risulta al momento disponibile in magazzino e pronto per la spedizione.

Fonte: TecnoAndroid