GTA VI, il fenomeno esplode tra meme e video creati con l’AI

GTA VI è già un fenomeno prima ancora di essere giocabile, e basta scorrere per qualche minuto Instagram, TikTok o YouTube per rendersene conto. Il titolo di Rockstar Games, atteso per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ha invaso le bacheche con meme, fan art, montaggi rapidi e clip generate con l’intelligenza artificiale. Colori saturi, luci da film, riferimenti immediatamente riconoscibili all’universo della saga: l’estetica di Grand Theft Auto è diventata una specie di lingua visiva che chiunque può parlare, anche chi il gioco non lo comprerà mai.

Il meccanismo è semplice e per questo funziona così bene. Creator e appassionati prendono foto personali, video, volti noti, luoghi reali, e li ritrasformano in scene che sembrano uscite dritte da Vice City. Non serve un reparto grafico, basta un telefono e un po’ di pazienza. Il risultato è una produzione continua di contenuti che tiene acceso l’interesse mese dopo mese.

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I numeri dell’attesa, tra trailer record e hype infinito

A misurare la portata di tutto questo ci pensano le visualizzazioni. Il primo trailer ufficiale, pubblicato su YouTube nel dicembre 2023, ha superato i 294 milioni di visualizzazioni. Il secondo, arrivato a maggio 2025, ha oltrepassato i 180 milioni. Cifre che raccontano bene quanto la distanza temporale tra GTA V e il nuovo capitolo abbia caricato ogni singola informazione di un peso enorme, trasformando anche il dettaglio più piccolo in un evento mediatico.

Su Instagram la dinamica si vede benissimo. Il profilo @nocturn.psd, per esempio, ha pubblicato un reel in cui l’intelligenza artificiale immagina una versione realistica della quotidianità di Jason Duval e Lucia Caminos, i due protagonisti del gioco. Una carrellata di scene che provano a immaginare come sarebbero quei personaggi se esistessero davvero, fuori dallo schermo.

C’è poi il lavoro delle community. Il profilo @grandtheftauto6 alimenta l’attesa con news, curiosità, anticipazioni e soprattutto schermate di confronto tra le varie versioni della serie, mostrando quanto siano cambiati nel tempo i modelli dei personaggi e la cura dei dettagli. Non mancano le derive più giocose, come il video di Daigiaste che immagina un GTA VI popolato da calciatori e allenatori della Serie A italiana.

Quando i fan diventano produttori grazie all’intelligenza artificiale

Il capitolo più interessante riguarda però l’intelligenza artificiale generativa. Negli ultimi mesi si è diffusa l’abitudine di trasformare fotografie normalissime in immagini che sembrano copertine o schermate di caricamento della saga. Il procedimento è alla portata di tutti: si carica un ritratto su ChatGPT o su un altro modello e si usa un prompt che chieda uno stile digitale e semi realistico, con contorni marcati, colori intensi, luci cinematografiche e atmosfere ispirate alle ambientazioni del gioco.

Attorno a questa moda sono nate vere e proprie raccolte di comandi. Su TikTok i profili @phototvoritel e @rurucam condividono i loro prompt, su Instagram lo fa @paige.prompts, e sono soltanto alcune delle guide che circolano in rete spiegando passo passo come ottenere contenuti a tema partendo da scatti personali.

Al di là della curiosità e del divertimento, il fenomeno racconta qualcosa di nuovo sul rapporto tra pubblico e prodotto. I fan non si limitano più a rincorrere leak o ad accumulare messaggi in thread lunghissimi in attesa del debutto. Accorciano i tempi e si mettono a produrre, sfruttando strumenti che fino a pochi anni fa erano riservati a chi lavorava nel settore.

Il successo social di GTA VI mostra così che il ciclo di vita di un videogioco può cominciare molto prima della data di uscita, spinto da una comunità capace di reinterpretare e amplificare un immaginario che conosce a memoria. Le palme, i neon, le strade assolate della Florida rielaborata da Rockstar circolano già ovunque, e mancano ancora settimane al momento in cui il gioco finirà davvero nelle mani di qualcuno.

Fonte: TecnoAndroid