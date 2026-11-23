Con il Black Friday arriva un taglio di prezzo interessante su Apple Watch SE 3 nella versione GPS + Cellular da 44 mm, che su Amazon scende a 284,91€ invece dei 359€ di listino. Lo sconto riguarda un modello parecchio diverso dai suoi predecessori, perché stavolta Apple ha deciso di portare sulla linea SE un processore che fino a poco tempo fa era una prerogativa esclusiva dei dispositivi di fascia alta.

Il protagonista è il chip S10, lo stesso montato su Series 11 e Ultra 3. A questo si aggiunge una novità che gli appassionati attendevano da tempo, cioè il display Always On, che compare per la prima volta nella storia della gamma SE. Il risultato è una distanza molto più contenuta tra il modello d’ingresso e quelli premium del catalogo di Cupertino. La configurazione in offerta è quella con cassa da 44 mm in colorazione mezzanotte, una delle più richieste.

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Il chip S10 avvicina SE 3 ai modelli più costosi

Rispetto a SE 2 il salto generazionale si gioca soprattutto su due fronti, il nuovo processore e lo schermo. Il chip S10 ha un’architettura dual core a 64 bit affiancata da un Neural Engine a 4 core, e proprio questa potenza permette di sbloccare funzioni prima riservate ai modelli superiori. Parliamo dei gesti di doppio tap e di scatto del polso, di una Siri che lavora direttamente sul dispositivo risultando più reattiva e di una ricarica fino a due volte più rapida rispetto alla generazione precedente.

Anche il pannello fa un bel passo avanti. Il display Retina da 368 x 448 pixel sfrutta la tecnologia OLED con LTPO e tocca una luminosità di picco di 1000 nit, mentre il minimo scende a 2 nit così da non pesare troppo sull’autonomia quando la modalità Always On è attiva. A proteggerlo c’è un vetro frontale Ion X che, secondo Apple, offre una resistenza agli urti quattro volte superiore rispetto al modello precedente.

Il resto della scheda tecnica di Apple Watch SE 3 è piuttosto ricco. La cassa è in alluminio riciclato al 100% e viene abbinata a un cinturino Sport in fluoroelastomero in taglia M/L. Lo spazio di archiviazione arriva a 64 GB e sul fronte salute troviamo il sensore cardiaco di seconda generazione insieme a quello per la temperatura cutanea. La versione Cellular porta con sé la connettività 5G con supporto eSIM, mentre il GPS di precisione lavora anche con i sistemi Galileo e QZSS. C’è poi la resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Sull’autonomia i numeri parlano di circa 18 ore di utilizzo, che diventano 32 attivando la modalità di risparmio energetico. Per tornare all’80% di carica bastano più o meno 45 minuti, un dato comodo per chi tende a dimenticare lo smartwatch lontano dal caricatore fino all’ultimo momento.

Qualche rinuncia comunque c’è. Mancano all’appello l’ECG, le notifiche di ipertensione e il profondimetro, funzioni che Apple continua a tenere per i modelli Series e Ultra. Resta però un orologio completo per chi cerca un dispositivo affidabile con un occhio di riguardo alla sostenibilità, visto che la batteria utilizza cobalto riciclato al 100% e litio riciclato al 95%, mentre i magneti impiegano terre rare interamente riciclate.

Quanto costa Apple Watch SE 3 con il Black Friday

Il prezzo ufficiale di questa configurazione GPS + Cellular con cassa da 44 mm è di 359€. In occasione del Black Friday il colosso dell’ecommerce lo propone a 284,91€, con uno sconto del 21% rispetto al listino e un risparmio che supera i 74€. Una cifra decisamente più abbordabile per un modello che mette insieme il processore S10, lo schermo sempre acceso e la connettività 5G tipica delle versioni Cellular.

L’offerta di Amazon riguarda nello specifico la colorazione mezzanotte con cinturino Sport in taglia M/L.

Fonte: TecnoAndroid