Lo scontrino elettronico senza cassa si prepara a cambiare il modo in cui negozi e attività commerciali registrano le vendite. Dal 2027 nuove soluzioni digitali permetteranno di gestire i corrispettivi attraverso sistemi certificati. Il passaggio sembra tecnico ma riguarda da vicino chiunque, ogni giorno, emetta uno scontrino dietro un bancone. Il cuore della novità è la separazione tra la conservazione dei dati fiscali e il dispositivo usato concretamente nel punto vendita.

In parole semplici, l’apparecchio con cui si registra un acquisto non dovrà più essere per forza il luogo in cui restano custodite le informazioni che interessano al fisco. Le due funzioni prendono strade diverse. Da una parte c’è lo strumento che materialmente chiude la vendita, dall’altra il sistema certificato che si occupa di trattare e conservare i corrispettivi in modo affidabile.

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Perché separare i dati fiscali dal dispositivo cambia le regole

L’idea di uno scontrino elettronico senza cassa parte proprio da qui. Se la conservazione dei dati fiscali non dipende più dall’hardware presente in negozio, quell’hardware smette di essere il perno dell’intero processo. Il registratore tradizionale perde quindi la sua centralità e la parte delicata, quella che conta ai fini tributari, viene affidata a soluzioni digitali che devono rispondere a requisiti di certificazione.

È un cambio di prospettiva piuttosto netto. Fino a oggi l’oggetto fisico e la funzione fiscale camminavano insieme, quasi fossero la stessa cosa. Con il nuovo modello il punto vendita usa il dispositivo per ciò che serve davvero, cioè registrare l’operazione, mentre la gestione dei corrispettivi passa per un canale distinto e garantito. Proprio la certificazione dei sistemi diventa così l’elemento che tiene in piedi tutta l’architettura.

Esercenti, produttori e controlli tributari davanti alla novità

Le novità previste per il 2027 non riguardano un solo soggetto. Il primo gruppo coinvolto è quello degli esercenti, cioè commercianti e titolari di attività che ogni giorno incassano e documentano le vendite. Per loro la gestione dei corrispettivi passerà attraverso le nuove soluzioni digitali certificate, con una distinzione chiara tra lo strumento usato al bancone e il luogo in cui finiscono i dati.

Poi ci sono i produttori, chiamati a misurarsi con un contesto diverso rispetto al passato. Se la conservazione fiscale si sgancia dal dispositivo, anche il modo di progettare e proporre le soluzioni destinate ai negozi è destinato a cambiare. Il baricentro si sposta verso sistemi capaci di gestire i corrispettivi secondo standard certificati.

Il terzo fronte è quello dei controlli tributari. La separazione tra dati fiscali e apparecchio di vendita incide anche sulle verifiche, perché le informazioni rilevanti vengono trattate e conservate da sistemi certificati e non più legate al singolo dispositivo presente in negozio. Per esercenti, produttori e controlli tributari è prevista una vera e propria roadmap, accompagnata da una serie di servizi che scandiranno l’arrivo dello scontrino elettronico senza cassa a partire dal 2027.

Fonte: TecnoAndroid