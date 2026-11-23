Il Black Friday porta uno degli sconti più interessanti della stagione sui televisori di grande formato. Su Amazon la Smart TV LG Mini RGB da 75 pollici è scesa a 1.309 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 2.899 euro. In cifre il risparmio arriva fino al 55%, con un taglio netto di 1.590 euro rispetto al listino ufficiale.

Non si tratta di un ribasso qualunque. Su questa piattaforma la cifra attuale coincide con il prezzo minimo storico mai toccato dal modello. È un dettaglio che conta parecchio per chi aspettava il momento giusto prima di mettere in salotto un pannello di queste dimensioni, magari rimandando l’acquisto proprio in attesa di un’occasione del genere.

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Le condizioni di vendita sono quelle tipiche delle promozioni gestite direttamente dal colosso dell’ecommerce. Il televisore è venduto e spedito da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Resta inoltre la possibilità di restituirlo entro 14 giorni qualora non dovesse soddisfare le aspettative. I prezzi indicati fanno riferimento al momento della stesura e potrebbero cambiare, come capita spesso durante le giornate di sconti più movimentate del Black Friday.

Colori più intensi e un processore che lavora sui dettagli

Il cuore della proposta sta nella tecnologia Mini RGB, pensata per migliorare la resa delle immagini e l’intensità delle sfumature. A questo si aggiunge la certificazione DualColor 100%, che punta a offrire colori più nitidi e definiti. L’obiettivo dichiarato della Smart TV LG Mini RGB è garantire un’esperienza visiva davvero coinvolgente, cosa che su una diagonale generosa come quella da 75 pollici si apprezza ancora di più.

Buona parte del lavoro però la svolge il processore α8 GEN3, un chip di nuova generazione descritto come ancora più intelligente. Il suo compito è analizzare ciò che scorre sullo schermo e ricostruire i dettagli in 4K. Si tratta di un’elaborazione che avviene dietro le quinte senza alcun intervento da parte di chi guarda, e che mira a restituire immagini più curate in ogni situazione.

C’è spazio anche per l’intelligenza artificiale in senso più diretto. Sul televisore è integrato Google Gemini, l’assistente che permette di fare praticamente qualsiasi richiesta. Si può cercare un film senza perdersi tra menu e sottomenu oppure chiedere un consiglio su cosa vedere, il tutto con un approccio piuttosto naturale. Per molti potrebbe diventare il modo più rapido per orientarsi in un catalogo di contenuti che ormai è sterminato.

Telecomando con puntatore e gaming fino a 144 Hz

Anche il telecomando merita due righe. La dotazione include il puntatore AI Magic Remote, che consente di controllare il televisore con semplici gesti del polso. Il risultato è un’interazione intuitiva, lontana dalla classica pressione ripetuta dei tasti freccia per raggiungere un’app o una voce delle impostazioni.

Chi ama i videogiochi trova invece un altro buon motivo per tenere d’occhio questa offerta. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, un valore che interessa soprattutto a chi gioca e cerca movimenti fluidi sullo schermo. In più il televisore LG è compatibile con AMD FreeSync Premium, uno standard pensato proprio per il gaming e apprezzato da chi collega al grande schermo console o computer.

Fonte: TecnoAndroid