Apple sta cercando un responsabile tecnico per sviluppare un agente AI capace di navigare sul web, lavorare con più app e scrivere codice. A Cupertino sanno di essere rimasti indietro sull’intelligenza artificiale agentica, un terreno dove protagonisti come OpenAI e Anthropic hanno accumulato un margine di vantaggio piuttosto netto, non solo su Apple ma un po’ su tutti gli altri attori del settore. La ricerca di questa figura è quindi il segnale di una presa di coscienza e del tentativo di recuperare terreno.

La notizia arriva da un annuncio di lavoro pubblicato direttamente dall’azienda, accompagnato da diversi dettagli sul progetto. Le capacità richieste al futuro agente sono tre, e messe insieme descrivono con buona precisione l’idea di fondo. Non si parla di un semplice assistente che risponde alle domande, ma di un sistema che porta a termine compiti concreti passando da uno strumento all’altro senza che l’utente debba fare tutto a mano. È proprio su questo tipo di automazione che i concorrenti hanno costruito il loro vantaggio, ed è lì che Apple vuole arrivare.

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I team coinvolti nel progetto dell’agente AI

L’annuncio indica anche con quali gruppi interni collaborerà la persona assunta, e l’elenco è indicativo. Il primo è quello di Siri, l’assistente vocale che da anni rappresenta il volto dell’intelligenza artificiale di Apple per milioni di utenti. Il coinvolgimento di questo team suggerisce che le future capacità agentiche potrebbero intrecciarsi in qualche modo con l’esperienza già nota a chi usa iPhone, iPad e Mac, anche se l’annuncio non entra nel merito di come avverrà questa integrazione.

Il secondo gruppo è quello che sviluppa gli strumenti per costruire le interfacce delle app, cioè la base su cui gli sviluppatori disegnano schermate, pulsanti e menu. Il terzo è il team che si occupa dei modelli di intelligenza artificiale della società, il motore che alimenta le funzioni intelligenti dell’azienda. La scelta di queste tre squadre lascia intuire un lavoro trasversale, che tocca insieme l’assistente, il modo in cui le applicazioni vengono create e la tecnologia che ne alimenta il ragionamento.

Un agente che deve muoversi tra più app ha bisogno di capire come sono fatte e come interagire con i loro elementi. Ha senso quindi che chi progetta gli strumenti delle interfacce sia della partita, così come chi lavora ai modelli che dovranno interpretare le richieste e decidere quali passi compiere.

Un esempio concreto che chiarisce l’obiettivo di Apple

Nell’annuncio Apple non resta sul vago e porta un esempio pratico di ciò che vuole migliorare. Si tratta di un tipo di lavoro che oggi richiede continui passaggi tra il browser, i documenti e l’editor di codice. Chi programma o lavora su progetti complessi conosce bene questa routine fatta di schede aperte, file da consultare e righe di codice da scrivere o correggere, con un andirivieni costante tra finestre diverse.

Ed è proprio qui che l’obiettivo diventa piuttosto chiaro. L’idea è affidare a un agente quella sequenza di operazioni ripetitive, lasciandogli il compito di cercare informazioni online, recuperare quello che serve dai documenti e intervenire direttamente sul codice. Un flusso che oggi spezzetta l’attenzione e che invece potrebbe essere gestito in modo più fluido da un sistema in grado di collegare i vari strumenti.

La figura ricercata avrà quindi il compito di guidare lo sviluppo tecnico di questo agente, coordinandosi con il team di Siri, con quello degli strumenti per le interfacce e con quello dei modelli di intelligenza artificiale dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid