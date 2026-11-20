Il Celebrity Black Friday di Unieuro prosegue fino al 25 novembre e porta con sé una nuova selezione di prodotti scontati che spazia dagli smartphone ai televisori, passando per gli elettrodomestici. Dopo la prima tornata di promozioni, adesso tocca a tre protagonisti molto diversi tra loro: Google Pixel 11 Pro, LG OLED evo C6 ed Electrolux. Proposte che parlano a pubblici differenti ma che hanno un punto in comune, ovvero risparmi che in alcuni casi arrivano a diverse centinaia di euro rispetto ai prezzi di riferimento.

Vale la pena tenere a mente qualche dettaglio prima di passare ai singoli prodotti. Le offerte del Black Friday Unieuro sono previste fino al 25 novembre 2026, ma prezzi, disponibilità e condizioni promozionali possono variare nel corso dei giorni. Nei confronti riportati viene poi fatta una distinzione precisa tra il prezzo consigliato e l’eventuale prezzo precedente indicato dal rivenditore, così da avere un quadro più chiaro di quanto si risparmia davvero.

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Google Pixel 11 Pro da 256GB scende a 879 euro

Sul fronte della telefonia la proposta più interessante riguarda Pixel 11 Pro nella versione da 256GB e nella colorazione Nero Ossidiana, che si trova a 879 euro. Il listino ufficiale parla di 1.199 euro e quindi la differenza è di ben 320 euro. Non proprio spiccioli, soprattutto se si considera che si tratta di un modello della gamma Pro di Google con un taglio di memoria da 256GB, una configurazione che lascia parecchio spazio per foto, app e contenuti vari.

Chi aveva già adocchiato questo smartphone ha ora l’occasione di portarlo a casa a una cifra sensibilmente più bassa rispetto al prezzo pieno. In più la catena mette a disposizione la possibilità di dividere la spesa in 3 rate da 293 euro a interessi zero tramite Klarna, una soluzione comoda per chi preferisce non sborsare l’intero importo in un colpo solo.

LG OLED evo AI C6 da 65 pollici a 1.499 euro

Passando ai televisori, il protagonista è LG OLED evo AI C6 nel formato da 65 pollici, ora proposto a 1.499 euro. Il prezzo precedente era di 1.789 euro mentre quello consigliato sale fino a 2.599 euro. Tradotto in numeri significa risparmiare 290 euro rispetto al primo riferimento e ben 1.100 euro rispetto al listino, con uno sconto dichiarato del 42% in quest’ultimo confronto. Una riduzione decisamente corposa per un televisore di questa fascia.

Sul piano tecnico il televisore OLED di LG, modello 2026, monta un pannello 4K con tecnologia Brightness Booster e il processore α11 Gen3 con Dual AI Engine, che si occupa dell’elaborazione delle immagini. Gli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti consentono di ottenere neri profondi e contrasti elevati, uno dei punti di forza tipici di questa tecnologia. Non mancano poi le funzioni pensate per chi gioca, con il supporto a VRR fino a 165Hz insieme a G Sync e FreeSync Premium, caratteristiche che ampliano le possibilità di utilizzo anche con un PC da gaming e con i contenuti ad alta frequenza di aggiornamento.

Fonte: TecnoAndroid