Il rapporto tra Motorola e gli aggiornamenti non è mai stato dei più sereni, e la distribuzione di Android 17 lo conferma ancora una volta. L’azienda ha finalmente indicato quali smartphone stanno già ricevendo la nuova versione del sistema operativo e quali dovranno aspettare, ma lo ha fatto in modo piuttosto parziale. Il quadro, almeno nei numeri, è questo: 9 dispositivi sono già coinvolti nella distribuzione, mentre altri 20 riceveranno il pacchetto più avanti, senza però una data precisa.

Un passato poco brillante sul supporto software

Per capire la portata della notizia bisogna fare un passo indietro. Storicamente Motorola non è mai stata considerata il produttore più attento quando si parla di supporto software per i propri dispositivi Android. Per molto tempo le regole adottate dal marchio sono state ridotte all’osso e le patch di sicurezza arrivavano con ritardi piuttosto evidenti rispetto alla concorrenza. Chi acquistava uno smartphone della casa sapeva in partenza che sul fronte delle novità software avrebbe dovuto armarsi di pazienza.

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Negli ultimi tempi qualcosa si è mosso. La società sta cercando di recuperare terreno e i progressi ci sono, sono concreti e difficili da negare. Non tutto però funziona come dovrebbe e i margini di miglioramento restano ampi. La gestione di Android 17 è un esempio abbastanza chiaro di questa transizione ancora incompleta, con passi avanti reali accompagnati da qualche scivolone sul piano della comunicazione.

Il punto più debole riguarda proprio la trasparenza. Fino a poco tempo fa Motorola non aveva spiegato con precisione come stesse procedendo la campagna di distribuzione del nuovo sistema operativo. Mancavano indicazioni su quali modelli fossero già interessati, su quali sarebbero stati aggiornati in seguito e soprattutto sulle tempistiche previste. Gli utenti erano quindi costretti a muoversi un po’ alla cieca, controllando di tanto in tanto le impostazioni del telefono nella speranza di trovare la notifica giusta.

Quando l’azienda ha deciso di fare chiarezza, lo ha fatto solo in parte. Le informazioni sono state pubblicate con un post su un canale ufficiale del marchio, ma si tratta della pagina brasiliana e non di una comunicazione rivolta a tutti i mercati. Anche il contenuto lascia qualche dubbio, perché l’elenco dei modelli è presente ma per quelli ancora in attesa non compare alcuna finestra temporale. Si sa insomma chi riceverà l’aggiornamento, ma non quando.

Il risultato è un annuncio utile ma incompleto, che risponde solo a metà delle domande che i possessori di uno smartphone Motorola si pongono da settimane. Per chi ha un dispositivo già incluso nel primo gruppo le cose sono abbastanza semplici, mentre per tutti gli altri l’attesa continua senza riferimenti concreti.

I numeri del rollout tra modelli aggiornati e in attesa

Al netto delle mancanze comunicative, il dato principale è comunque chiaro. Il rollout di Android 17 è già partito per 9 smartphone della gamma, che in questo momento stanno ricevendo il nuovo firmware. Si tratta della prima ondata della distribuzione, quella che di solito riguarda i dispositivi più recenti o di fascia più alta.

C’è poi un secondo gruppo decisamente più corposo, composto da 20 modelli che riceveranno la nuova versione del sistema in un momento futuro non meglio specificato. Il totale arriva quindi a 29 telefoni coinvolti tra quelli già aggiornati e quelli inseriti nella lista ufficiale. Un numero importante, che dimostra come il produttore stia effettivamente cercando di allargare la platea dei dispositivi supportati rispetto al passato.

Resta il fatto che per questi 20 smartphone non esiste ancora un calendario, nemmeno indicativo. Motorola ha confermato che l’aggiornamento arriverà, ma non ha fornito alcun dettaglio sui tempi, lasciando aperta la questione per una fetta consistente dei suoi utenti.

Fonte: TecnoAndroid