La NASA ha deciso di mettere sul tavolo circa 900 mila euro per raccogliere idee audaci sulla futura base lunare, e a chi ha scelto di rivolgersi non sono ingegneri navigati ma studenti. La nuova competizione si chiama Moon Base Challenge e invita squadre di ragazzi delle scuole superiori e delle università degli Stati Uniti a proporre soluzioni concrete per costruire il primo avamposto umano permanente sulla Luna.

L’annuncio è arrivato durante un evento MAX POWER organizzato al Kennedy Space Center Visitor Complex in Florida. L’iniziativa è stata presentata come parte di una nuova età dell’oro della scienza e offre ai giovani innovatori la possibilità di contribuire con progetti e possibili soluzioni alla base lunare che l’agenzia sta pianificando.

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L’amministratore della NASA Jared Isaacman ha spiegato che l’agenzia cerca studenti pronti a ragionare in modo creativo, a lavorare in squadra e a misurarsi con problemi reali legati al futuro americano sulla Luna. Secondo Isaacman non serve aspettare la laurea per dare il proprio contributo, perché curiosità, creatività e voglia di affrontare questioni difficili senza risposte scontate sono proprio le qualità necessarie per costruire quello che verrà.

Un avamposto vicino al Polo Sud lunare, con lo sguardo rivolto a Marte

Il progetto della NASA punta a realizzare la Moon Base nei pressi del Polo Sud lunare, un luogo dove gli astronauti potranno vivere, condurre ricerche ed esplorare la regione circostante. Garantire una presenza umana stabile sul nostro satellite è anche un passaggio importante verso le missioni future che porteranno equipaggi fino a Marte. Per arrivarci servono però competenze e creatività provenienti da settori e discipline molto diverse tra loro.

Il responsabile del Moon Base Program ha sottolineato che, mentre si progettano le fondamenta della base, l’obiettivo è sfruttare tutta l’ingegnosità possibile per prevedere ogni esigenza di chi dovrà abitarci e lavorarci. Gli studenti portano esattamente quel tipo di idee coraggiose che l’agenzia sta cercando, e in fondo la base è pensata proprio per loro, cioè per le persone che vivranno in un mondo in cui l’uomo è sulla Luna per restarci.

Le sei sfide per vivere stabilmente sulla Luna

La competizione si svilupperà in più fasi e le squadre dovranno lavorare su sei aspetti essenziali per far funzionare un insediamento lunare. Si parte dalla produzione e dall’accumulo di energia, per poi passare alla costruzione delle strutture, ai sistemi di supporto vitale, ai trasporti sulla superficie, alle reti di comunicazione e alla protezione degli astronauti.

Ognuna di queste categorie riguarda ostacoli pratici che l’agenzia spaziale deve superare per sostenere operazioni di lunga durata. Lavorandoci sopra, i partecipanti potranno esplorare nuovi approcci alle tecnologie lunari e allo stesso tempo sviluppare capacità tecniche e professionali utili per una futura carriera nel settore aerospaziale o in ambiti affini.

La sfida è costruita attorno alle reali condizioni ambientali e ai requisiti di missione che influenzerebbero la vita quotidiana sulla superficie lunare. I team produrranno materiali simili a quelli usati davvero nell’industria spaziale, come valutazioni di opzioni tecniche alternative, proposte progettuali e presentazioni destinate ai portatori di interesse del progetto.

La partecipazione è aperta anche a chi arriva da percorsi tecnici, professionali o di altro tipo. Non è richiesta alcuna conoscenza specialistica pregressa in ingegneria o in campi simili, una scelta che rende il concorso accessibile a un pubblico molto ampio di giovani.

Oltre a raccogliere proposte per la base, la NASA spera di far crescere le competenze della prossima generazione di professionisti dello spazio, incoraggiando collaborazione e capacità di risolvere problemi in modo creativo. Elaine Ho, amministratrice associata dell’Office of STEM Engagement presso il quartier generale dell’agenzia, ha definito gli studenti i prossimi esploratori e innovatori, spiegando che le loro prospettive sono fondamentali per immaginare un futuro lontano dalla Terra.

Come iscriversi al concorso

Le squadre interessate devono registrarsi attraverso il portale NASA STEM Gateway, e le iscrizioni restano aperte fino al 25 gennaio 2027.

La competizione è stata sviluppata dall’Office of STEM Engagement insieme al Moon Base Program. A gestirla sarà l’Institute of Competition Sciences, in base a un contratto con il Center of Excellence for Collaborative Innovation della NASA, che opera all’interno del Research and Technology Mission Directorate.

Fonte: TecnoAndroid