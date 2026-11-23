Il Samsung Galaxy S26 Ultra entra ufficialmente nella partita del Black Friday di Amazon con un prezzo che difficilmente passa inosservato. Il top di gamma della casa coreana si trova adesso a 999 euro, una cifra che lo colloca a pochi euro di distanza dal minimo storico registrato sullo store. Per chi aspettava il momento giusto per mettere le mani sul flagship più completo della famiglia Galaxy, questa promozione arriva con un tempismo piuttosto interessante.

Non si tratta soltanto di un taglio di prezzo. L’offerta prevede anche la possibilità di dividere la spesa in 12 rate mensili, una soluzione che rende l’acquisto più leggero da gestire senza dover sborsare tutto subito. A questo si somma un altro elemento da non sottovalutare: il dispositivo è coperto da 3 anni di garanzia, un dettaglio che su uno smartphone di questa fascia offre una certa tranquillità nel tempo.

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Una promozione lampo con qualche limite

Come spesso accade durante il Black Friday, anche questa occasione ha i suoi paletti. Lo sconto è stato verificato il 21 novembre alle 17:40 e al momento riguarda una sola colorazione del Galaxy S26 Ultra. Chi aveva in mente una tinta specifica potrebbe quindi dover scendere a compromessi oppure rinunciare. C’è poi da considerare la durata dell’offerta, perché la promo potrebbe terminare a breve e non ci sono garanzie sul fatto che il prezzo resti invariato nelle prossime ore.

Si tratta insomma di una classica promo flash, di quelle che premiano chi decide in fretta. Il fatto che la cifra si avvicini così tanto al prezzo più basso mai visto su Amazon rende la proposta appetibile, soprattutto per chi da tempo teneva d’occhio il modello senza trovare il momento giusto per completare l’acquisto.

Cosa offre la scheda tecnica del Galaxy S26 Ultra

Sul fronte hardware il Galaxy S26 Ultra punta in alto. Il pannello frontale è un display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Parliamo di uno schermo generoso nelle dimensioni e ben definito, pensato per chi passa molto tempo tra video, giochi e contenuti multimediali.

A muovere il tutto c’è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Una configurazione che colloca lo smartphone Samsung tra i dispositivi più completi della sua generazione e che giustifica il suo ruolo di punta nel catalogo del produttore. Lo spazio di archiviazione da 256 GB rappresenta inoltre una base solida per foto, app e file di ogni tipo.

Fonte: TecnoAndroid