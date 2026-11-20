Uno smartwatch da indossare durante l’allenamento, ma anche capace di adattarsi allo stile di tutti i giorni. È questa la filosofia alla base di OPPO Watch 5, il nuovo dispositivo presentato dall’azienda il 20 novembre 2026 e caratterizzato da una struttura quadrata, leggera e ricca di possibilità di personalizzazione. La scocca in alluminio misura appena 9,2 mm di spessore e pesa 25 grammi, caratteristiche pensate per garantire comfort durante tutta la giornata. Sul fronte trova posto un display AMOLED da 1,85 pollici, realizzato con tecnologia di incapsulamento LIPO e cornici Quad-Equal da 2 mm. La luminosità di picco raggiunge i 3.000 nit, un valore che dovrebbe facilitare la lettura delle informazioni anche sotto la luce diretta del sole.

Le colorazioni disponibili sono Twinkle Purple, Mint Green e Cool Black, abbinate a cinturini in fluoroelastomero. La variante viola si distingue per la finitura Luster-Silk Fusion, caratterizzata da una particolare luminosità perlata. A rendere più originale l’aspetto dello smartwatch interviene anche il sistema DIY Pin, che permette di applicare piccoli elementi decorativi: tra quelli proposti da OPPO figurano Four-Pointed Star, Petal e Pickleball, con la possibilità di utilizzare anche accessori di terze parti. La personalizzazione passa inoltre dai quadranti. Sono disponibili oltre 400 modelli preinstallati e più di 30 configurazioni modificabili, comprese le opzioni Vibrant Collage e Sticker Fun. Gli utenti possono creare il proprio quadrante utilizzando anche Motion Photo e video. Con Watch Face Sharing diventa possibile condividere le proprie creazioni sui social e consentire ad altre persone di utilizzarle attraverso un codice dedicato.

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UltraBurn punta sugli allenamenti personalizzati

Credits: TecnoAndroid

La principale novità sul fronte sportivo è OPPO UltraBurn, modalità che debutta sui mercati internazionali con questo modello. Il sistema sfrutta l’algoritmo proprietario FatMax per individuare una fascia cardiaca personalizzata, prendendo in considerazione parametri come età, frequenza cardiaca a riposo e VO₂ max. L’obiettivo è aiutare chi si allena a gestire meglio l’intensità dell’attività fisica, mantenendosi in un intervallo di frequenza cardiaca associato a una maggiore ossidazione dei grassi. La modalità è disponibile per 35 tipologie di allenamento, tra cui camminata veloce, corsa, ciclismo e nuoto.

Durante l’esercizio, OPPO Watch 5 controlla la frequenza cardiaca in tempo reale e può avvisare l’utente attraverso vibrazioni o notifiche vocali quando è necessario modificare il ritmo. Al termine della sessione vengono mostrati dati relativi alla quantità stimata di grassi consumati e all’efficienza del processo, offrendo indicazioni per valutare l’allenamento svolto. Il monitoraggio sportivo comprende anche oltre 100 discipline, per le quali vengono fornite stime sull’ossidazione di grassi e zuccheri. Le 14 modalità sportive professionali includono inoltre nuove attività, tra cui il pickleball. Un’altra funzione interessante è Workout Data Screen Mirroring, che permette di visualizzare sullo smartphone collegato le metriche dell’allenamento mentre si svolge l’attività, una possibilità utile anche durante le sessioni sul tapis roulant.

A queste funzioni si aggiunge AI Personal Trainer, che analizza gli indicatori fisiologici e lo storico delle sessioni per elaborare suggerimenti personalizzati. Le indicazioni possono aiutare a organizzare gli allenamenti tenendo conto delle proprie condizioni e degli obiettivi individuali.

Benessere e monitoraggio del sonno

Credits: TecnoAndroid

Le funzionalità dello smartwatch non si fermano allo sport. OPPO ha aggiornato anche Mind & Body Care, il sistema dedicato al monitoraggio del benessere psicofisico. Con l’aggiunta del controllo dell’esposizione alla luce solare e dello stato del ciclo mestruale, la piattaforma è ora in grado di riconoscere 13 differenti condizioni psicofisiche e proporre promemoria dedicati alla cura di sé.

Un’attenzione particolare è riservata alla salute femminile attraverso la versione aggiornata di Women’s Well-being Tracker. L’integrazione del sensore per la temperatura cutanea e la calibrazione dinamica di diversi parametri biometrici consentono di elaborare previsioni del ciclo mestruale più accurate. Il sistema propone anche indicazioni su attività fisica e recupero durante le quattro fasi del ciclo, così da aiutare le utenti ad adattare la propria routine. Anche il riposo notturno beneficia di alcune novità. Quando lo smartwatch rileva che l’utente si è addormentato, può mettere automaticamente in pausa la riproduzione audio sullo smartphone collegato. Al risveglio viene generato un report dettagliato del sonno, basato sul monitoraggio delle diverse fasi del riposo e su più parametri.

Connettività e batteria fino a dieci giorni

Nell’utilizzo quotidiano, OPPO Watch 5 offre diverse funzioni pensate per ridurre la necessità di interagire continuamente con lo smartphone. Fluid Cloud permette di consultare informazioni aggiornate, comprese le indicazioni di navigazione, direttamente dal polso. Remote Camera Control consente invece di controllare la fotocamera del telefono collegato e scattare fotografie a distanza. Tra le altre novità figura One-Tap Watch Face Swap, che permette di trasferire rapidamente una fotografia dallo smartphone all’orologio e utilizzarla come quadrante. Sono funzioni che ampliano le possibilità di utilizzo del dispositivo anche al di fuori delle attività sportive.

La batteria al silicio-carbonio da 351 mAh promette un’autonomia fino a sette giorni con utilizzo tipico, che può arrivare a dieci giorni adottando impostazioni e modalità d’uso più contenute. Secondo OPPO, bastano inoltre dieci minuti di ricarica per ottenere energia sufficiente per un’intera giornata. Completano la dotazione la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e la certificazione IP69 contro polvere e acqua dolce. Il dispositivo è quindi progettato per accompagnare anche allenamenti impegnativi e attività in condizioni meteorologiche non sempre favorevoli.

Prezzo e disponibilità in Italia

OPPO Watch 5 è già disponibile in Italia attraverso OPPO Store, Amazon e i principali rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato al pubblico è di 179,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid